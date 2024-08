Die Filmemacherin Bettina Ehrhardt: Musik unserer Zeit greifbar machen

Komponisten wie Luigi Nono, Pierre Boulez, Helmut Lachenmann und Wolfgang Rihm, die Aufbrüche der musikalischen Nachkriegsavantgarde oder der visionäre Jazz von Chick Corea: Die Münchner Dokumentarfilmerin und Autorin Bettina Ehrhardt versteht sich darauf, die Musik unserer Zeit und ihre Protagonisten in ihren Filmen greifbar zu machen.

In ihrer jüngsten Arbeit stehen die Donaueschinger Musiktage im Zentrum: Zum 100-jährigen Bestehen hat sie Geschichte und Gegenwart des Traditionsfestivals ins Bild gesetzt: „Ohren auf! – 100 Jahre Donaueschinger Musiktage“ lautet der Titel, Sendetermin im SWR Fernsehen ist der 11. November 2021 um 23:15 Uhr.



Musikliste:



Richard Wagner:

"Tristan und Isolde", 1. Akt, 1. Szene

Westwärts schweift der Blick

Margaret Price (Sopran)

Brigitte Fassbaender (Mezzosopran)

Staatskapelle Dresden

Leitung: Carlos Kleiber

Modest Mussorgsky:

Bilder einer Ausstellung / Pictures at an Exhibition

II. Gnomus / The Gnome

Emerson, Lake and Palmer

Robyn Schulkowsky, Nils Petter Molvær:

Pier and Ocean

Robyn Schulkowsky (Percussion)

Nils Petter Molvær (Trompete)

Luigi Nono:

Como una ola de fuerza y luz

Slavka Taskova (Sopran)

Maurizio Pollini (Klavier)

Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks

Robert Schumann:

Klavierkonzert a-Moll, op. 54, 2. Satz

Maurizio Pollini (Klavier)

Berliner Philharmoniker

Leitung: Claudio Abbado

Kenny Dorham:

Blue Bossa

Chick Corea (Klavier)

Bobby McFerrin (Stimme)

Jason Yarde:

THE PROBLEM WITH HUMANS

Volume 1 - An Overview From Under

Elaine Mitchener (Stimme)

MAM.Manufaktur für aktuelle Musik