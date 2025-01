Ins Schlaraffenland –Musikalische Geschichten rund ums Essen.

Essen ist existenziell. Kein Wunder also, dass es auch in der Musik eine Rolle spielt. Da wird Musik zum Essen ebenso wie über das Essen komponiert. Ein Stück Mendelssohns entsteht, während für ihn gekocht wird und Eric Satie komponiert gleich drei Werke in Form einer Birne. Und die Gerichte mit den musikalischen Namen gibt es natürlich auch noch. Welche Rolle das Essen in der Musik spielt und vielleicht auch welche die Musik beim Essen, das fragen wir uns in der SWR Kultur Musikstunde.

Schlaraffenland, Genussmenschen, Oper, Adelina Patti, Mendelssohn, Dampfnudeln, Rossini, Reisarie, Tancredi, Risotto, Strauss, Speisekarten, Pfitzner, Palestrina,