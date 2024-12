Sounds of Silence – Jazz zur Stillen Nacht

Von Odilo Clausnitzer

Wenn die Musik leiser wird und das Tempo ruhiger, wenn die Töne sparsamer kommen, dann ist oft Platz für etwas Tiefes, das in den Klängen durchscheint. Etwa, wenn Trompeter Avishai Cohen sound-alchemistisch Asche in Gold verwandelt, wenn Bassist Renaud Garcia-Fons musikalisch den Boden bereitet für die Ankunft eines Königs oder Bill Frisell, Kit Downes und Andrew Cyrille schlicht die Nähe feiern. Keine Weihnachtslieder, aber Musik wie für Weihnachten gemacht - eine Stunde mit aktuellen Aufnahmen, die zur Einkehr einladen.



Kika Sprangers:

Winter

Kika Sprangers Large Ensemble



Philipp Schiepek:

Selbsterkenntnis

Philipp Schiepek

Henning Sieverts

Bastian Jütte



Daniel Herskedal:

Gæjkedh-vearelde

Daniel Herskedal



Becca Stevens:

Tillery

Becca Stevens



Andrew Cyrille:

Proximity

Bill Frisell

Kit Downes

Andrew Cyrille



Ulrike Haage:

Window of enlightenment

Ulrike Haage

Daniel Stickan



Renaud Garcia-Fons:

Music for the Coming of The King

Renaud Garcia-Fons



Amalia Cohen:

The seventh

Avishai Cohen



Yosef Gutman-Levitt:

Tsama Lecha Nafshi

Yosef Gutman-Levitt



Lars Danielsson:

Le calme au Château

Verneri Pohjola

Lars Danielsson

John Parricelli



Johannes Ludwig, Jürgen Friedrich:

Derived from good sources

Nano Brothers



Frode Haltli:

Du, mi tid

Trygve Seim & Frode Haltli



Colin Vallon:

Mars

Colin Vallon

Patrice Moret

Julian Sartorius