Das Klarinetten-Genie - Artie Shaw und seine Swing-Visionen

per Mail teilen

Von Thomas Mau

Artie Shaw war ein Virtuose, dessen Klarinetten spielenden Swing revolutionierte und die Grenzen des Genres sprengte. Seine Hits wie „Begin the Beguine“ oder „Stardust“ machten ihn zu einer Ikone, doch Shaw war mehr als nur ein Entertainer. Die Sendung beleuchtet sein Leben zwischen Glanz, Perfektionismus und innerer Zerrissenheit – und feiert die unvergängliche Kraft seiner Musik. Thomas Mau nimmt Sie mit auf eine Reise durch das Erbe eines Ausnahmekünstlers.



James V., Monaco, Johnny Burke:

Go fly a kite

Artie Shaw & His Orchestra

Walter Donaldson, Johnny Mercer:

Mister Meadowlark

Artie Shaw & His Orchestra

Artie Shaw:

Interlude in B-flat Major

Artie Shaw & His Orchestra

Cole Porter:

Begin the Beguine

Artie Shaw & His Orchestra

Alberto Domínguez Borrás:

Frenesi

Artie Shaw & His Orchestra

Artie Shaw:

Any old time

Artie Shaw & His Orchestra

Mercer, Arlen:

Blues in the night

Artie Shaw & His Orchestra

DeLange, Mills, Hudson:

Moonglow

Artie Shaw & His Orchestra

Artie Shaw:

Summit Ridge Drive

Dr. Livingstone, I presume?

Stop and go Mambo

Lyric

Artie Shaw & His Orchestra

Link, Strachey, Marvell:

These foolish things

Artie Shaw & His Orchestra