Popstar Taylor Swift – Lyrics für die Literaturwissenschaft

Taylor Swift ist einer der größten Popstars der Gegenwart. Ihre Songtexte sind voll literarischer Anspielungen. Einige Unis machen ihre Lyrics deshalb zum Lehrmaterial. Lassen sich so junge Leute für die Literatur begeistern?

Taylor Swift bezeichnet sich selbst als begeisterte Leserin. Bücher würden ihr beim Song-Schreiben helfen, in der Schule sei Englisch ihr Lieblingsfach gewesen – sagte die Sängerin bereits 2013 im Interview mit dem Literatur-Podcast Scholastic auf YouTube. Besonders angetan habe es ihr die Poesie, Reime, die – laut vorgelesen – klängen wie Songs.

„It sounded like a song, like when you have a line of poetry where the rhymes hit at the end of the sentences, it really sounds kind of like lyrics. So English class was always my favorite class because of the reading, because of the writing and mostly because of the poetry.“ (Taylor Swift)

Popsongs mit literarischen Anspielungen

Literarische Anspielungen ziehen sich wie ein roter Faden durch Taylor Swifts Diskographie. So erfindet ihr Song „Love Story“ die Geschichte von Shakespeares Romeo und Julia neu. Das Lied „Wonderland“ greift Elemente aus Lewis Carrolls „Alice im Wunderland“ auf. Und in „The Lakes“ singt Taylor Swift über die Dichter des englischen Lake Districts und spielt dabei auf den Lyriker William Wordsworth an.

„…I’ve come too far to watch some namedropping sleaze tell me what are my Wordsworth. Take me to the lakes where all the poets went to die…“ (aus: The Lakes)

Die New York University verlieh Taylor Swift 2022 eine Ehrendoktorwürde der Kunstwissenschaften. An mehreren Universitäten in den USA und seit kurzem auch an der Uni im belgischen Gent können Studierende Taylor Swifts Lyrics im Seminar literaturwissenschaftlich analysieren.

Wird die Musik von Taylor Swift bald auch Lehrmaterial an deutschen Unis?

Literaturwissenschaftlerin Kim Kück, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Bremen, könnte sich das gut vorstellen. Auch sie sieht die Parallelen zwischen Lyrics und Lyrik, von denen Taylor Swift im YouTube-Interview spricht.

„Ich habe zuletzt ein Seminar gemacht zur Gedichtanalyse. Lyrikerinnen aus dem 19. Jahrhundert. Und im Endeffekt, was ich versucht habe den Studierenden beizubringen, bei qualitativer Analyse ist das gerade die Förderung von individuellen Blickpunkten darauf. Das kann man auf Lyrics, auf Songtexte genauso anwenden wie auf ein Gedicht.“ (Kim Kück)

Popsongs literaturwissenschaftlich analysieren

Ein gutes Beispiel sei der Song „Anti-Hero“, in dem die Künstlerin über Unsicherheit, Ängste und Zweifel singt.

„Wenn wir jetzt „Anti-Hero“ ganz klassisch nehmen, haben wir allein schon „midnights become my afternoons“, „I get older but never wiser“, dieser Widerspruch in sich. Wir assoziieren „older“ mit „wiser“ aber sie sagt, ich werde „older“ aber nicht „wiser“. (…) Die Binnenreime, die in den beiden Brücken drin vorkommen: „I should not be left to my own devices, they come with prices and vices“, das ist klassische Gedichtanalyse.“ (Kim Kück)

Und wie würde ein Literatur-Seminar zu Taylor Swift bei den Studierenden in Bremen ankommen? Fürs SWR2 lesenswert Magazin haben Jan-Lasse, Amelie und Chrissy mal eine erste literaturwissenschaftliche Analyse von „Anti-Hero“ versucht.

„Es ist eigentlich alles in diesem Song drin, was man gerne analysieren würde, wenn man eine Analyse von zum Beispiel einem Gedicht macht.“ (Chrissy, Studierende)

„Die dreifache Reimwiederholung, die in den Bridges auftritt, sehr schnell gesungen wird, wirkt für mich wie ein Ausdruck von so Gedankenströmen, die man nicht stoppen kann. (Amelie) Und allgemein hat es eine düstere Wirkung, da sie viel mit negativ besetzten Wörtern arbeitet, die durch diverse Stilmittel zum Leben erweckt werden.“ (Jan-Lasse, Studierender)

Lassen sich junge Leute über Taylor Swifts Musik fürs Lesen begeistern? Literaturwissenschaftlerin Kim Kück hält das für eine sinnvolle Methode.

„Um die Leute vielleicht ein bisschen mehr ranzukriegen, finde ich, ist es eigentlich ein sehr schöner Übergang. Auch so um die Stützräder erstmal anzusetzen. Machen wir die Gedichtanalyse erstmal an 'nem Taylor Swift Song, der vertraut ist und dann können wir übertragen: Das haben wir jetzt bei Taylor Swift gesehen. Können wir das auch sehen bei Emily Dickinson, bei Elizabeth Barrett Browning, bei Emily Brontë, you name it?“ (Kim Kück)

Mit Taylor Swift Interesse an Literatur wecken

Ganz ähnlich möchte auch Literatur-Professorin Elly McCausland an der Uni Gent vorgehen. Sie hofft, jungen Menschen über Swifts Musik einen Schlüssel zum Verständnis älterer Texte zu liefern – von Shakespeare bis Sylvia Plath. Und das Interesse ist offenbar groß. Für das Taylor Swift Seminar meldeten sich in Gent auch etliche Studierende aus anderen Fachbereichen als der Literatur an sowie Menschen von außerhalb der Uni. Sie hätte noch nie so viele Anfragen von begeisterten Studierenden bekommen, die an dem Kurs teilnehmen wollten, sagte Elly McCausland im Interview mit der englischen Zeitung „The Guardian“. Der Professorin ist wichtig zu betonen, dass das Seminar aber seriös literaturwissenschaftlich arbeite und keine Fan-Veranstaltung sei.

Die Pop-Sängerin Taylor Swift, mit mehr als 252 Millionen verkauften Platten eine der erfolgreichsten Musikerinnen aller Zeiten, könnte künftig in akademischen Kreisen immer stärker auch als literarische Geschichtenerzählerin ernst genommen werden. Als letzte Ehrung für ihre literarischen Lyrics würde dann nur noch der Literatur-Nobelpreis fehlen. Den hat vor ihr bisher nur ein Musiker erhalten, nämlich 2016 Bob Dylan.