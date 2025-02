Lilian Pithan (Hrsg.) – The Future is ... - 14 Comics über die Zukunft

Das schien mir dann aber inhaltlich als Thema nicht genug. Ich wollte auch eben nicht, dass es dann ein Buch wird über Frau sein oder Gender oder Feminismus, weil ich eigentlich denke, dass das Frauen auch zu sehr in eine Schublade steckt.

Vor allem Künstlerinnen, die natürlich zu allen Themen arbeiten sollen oder dürfen. Und so bin ich dann auf das Thema Zukunft gekommen, weil ich finde, dass es einfach im Moment ein sehr wichtiges Thema ist. Es wird sehr viel darüber gesprochen.

Ein Beispiel wäre die Klimakrise, die natürlich in den Medien, aber auch im Privaten schon viele Diskussionen beherrscht, oder jetzt auch seit einigen Monaten die Frage nach künstlicher Intelligenz. Und viele dieser Themen sind natürlich im Moment auch sehr dystopisch oder wirken sehr dystopisch, sehr negativ aufgeladen. Man hat den Eindruck, dass es eigentlich für die Menschheit im Moment nicht so besonders viel Hoffnung gibt.

Und so hat sich mir dann die Frage gestellt was ist denn alles in der Zukunft möglich? Wie könnte man sich diese Geschichten vorstellen? Und wie würden Zeichnerinnen die dann auch künstlerisch umsetzen?