Mit aktuellen Büchern von Didier Eribon, Anne Weber, Sofi Oksanen, Deniz Ohde, Volker Reinhardt und Lilian Pithan

Das lesenswert Magazin feiert den internationalen Frauentag mit neuen Büchern von und mit starken, sturen, lustigen und kämpferischen Frauen. Los geht’s mit der Mutter von Frankreichs Star-Autor Didier Eribon. In „Die Arbeiterin“ kehrt er nochmal nach Reims zurück, Happy End ausgeschlossen.

Auch Anne Weber flaniert für ihren Roman „Bannmeilen“ durch Frankreichs Armenviertel, kann den Banlieues der Pariser Peripherie aber viel abgewinnen.

Kämpferisch und mit großem Erkenntniswert widmet sich die finnisch-estnische Autorin Sofi Oksanen in „Putins Krieg gegen die Frauen“ dem strategischen Frauenhass in Russland – und darüber hinaus.

Von einer sich selbst suchenden Frau erzählt Deniz Ohde in „Ich stelle mich schlafend“.

Der Historiker Volker Reinhardt erzählt in seiner großartigen Biografie „Der nach den Sternen griff“ vom Leben des faszinierenden Freidenkers Giordano Bruno.

Und die Literaturwissenschaftlerin und Herausgeberin Lilian Pithan hat für ihren Comic-Band „The future is…“ 14 Zeichnerinnen dazu aufgefordert, einen Blick in unsere Zukunft zu wagen. Kleiner Spoiler: Witz und Apokalypse liegen nah beieinander.

Didier Eribon – Eine Arbeiterin. Leben, Alter und Sterben

Aus dem Französischen von Sonja Finck

Suhrkamp Verlag, 272 Seiten, 25 Euro

ISBN 978-3-518-43175-7

Rezension von Wolfgang Schneider

Anne Weber – Bannmeilen

Matthes & Seitz Verlag, 301 Seiten, 25 Euro

ISBN 978-3-7518-0955-9

Rezension von Ulrich Sonnenschein

Sofi Oksanen – Putins Krieg gegen die Frauen

Übersetzt von Angela Plöger, Maximilian Murmann

Kiepenheuer & Witsch Verlag, 336 Seiten, 24 Euro

ISBN 978-3-462-00691-9

Beitrag von Lukas Meyer-Blankenburg und Lesung

Deniz Ohde – Ich stelle mich schlafend

Suhrkamp Verlag, 248 Seiten, 25 Euro

ISBN 978-3-518-43170-2

Rezension von Ulrich Rüdenauer

Volker Reinhardt – Der nach den Sternen griff

C. H. Beck Verlag, 352 Seiten, 29,90 Euro

ISBN 978-3-406-81362-7

Rezension von Holger Heimann

Lilian Pithan (Hrsg.) – The Future is ...

Carlsen Verlag, 128 Seiten, 25 Euro

ISBN 978-3-551-76018-0

Beitrag von Lukas Meyer-Blankenburg

Musik:

Lizzo – Juice, Label: Atlantic

2Pac – Dear Mama, Label: Interscope

Lizzo – If you love me, Label: Atlantic

Billie Eilish – Male Fantasy, Label: UNIVERSAL

Billie Eilish – Happier than ever, Label: UNIVERSAL

Betti Kruse – Wie der Wind , Label: Backseat PR & Labelservices

David Bowie – Space Oddity, Label: Parlophone Label Group (PLG)