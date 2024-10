Joshua Whitehead

Es gibt so vieles, was ich dir erzählen will, Kokum. Ich will dir sagen, dass ich es geschafft habe, glaube ich – ich bin in den Süden gegangen und habe überlebt. Ich will dir sagen, dass ich hoffe, mich nicht allzu sehr verändert zu haben, jedenfalls nicht zu einem Sinnbild der Schande. Und ich weiß, was du mir sagen wirst, du wirst sagen. Demut, mein Junge, ein heiliges Gebot, weißt du das denn nicht? Und ich werde sagen: „Was hat Demut mit Schande zu tun?“ Und du wirst sagen: „Demut ist eine Demütigung, die du so sehr geliebt hast, dass sie verwandelt wurde.“