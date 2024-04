Am Samstag, 22. Oktober, findet im Theater in Baden-Baden der Poetry Slam „Wort Bankett – ein Festmahl der Sprachkunst“ statt. Mit dabei ist Judith Hofmann aus Heidelberg, die einen lyrischen Text verfasst hat, der sich um Angst dreht. Judith Hofmann hat dafür die Metapher „Angstgarten“ geprägt und ihre Gedanken in einem Tagebuch festgehalten. Irgendwann wagte sie sich damit auf eine offene Bühne und war sehr überrascht, wie gut ihre Texte beim Publikum ankamen. „Ich habe gemerkt, was ich erlebt oder empfunden habe, kann auch Leute abholen, die vielleicht ähnliche Prozesse durchlaufen haben, dafür aber vielleicht noch keine Bilder oder Formen des Ausdrucks gefunden haben“, sagt die Slammerin. Ihre Texte überzeugen mit poetischem Tiefgang und einer berührenden Ehrlichkeit und Zartheit.