Annie Ernaux erhält den 13. Würth-Preis für Europäische Literatur Die Französin Annie Ernaux wird mit dem 13. Würth-Preis für Europäische Literatur geehrt. Die Schriftstellerin erhält die Auszeichnung der Stiftung Würth „für die Unerschrockenheit, mit der sie ihre Erfahrung in ihrer Autofiktion protokolliert, und für die Klarheit ihres Blickes auf Gesellschaft und kollektives Gedächtnis“, würdigt die Jury. Annie Ernaux schreibe autobiografisch, der Kern des Erlebens sei das Eigene, aber immer als Beispiel für soziale und zeitgeschichtliche Bedingungen. „Die literarische Form, die sie dafür findet, hat das autobiografische Schreiben von Schriftstellerinnen und und Schriftstellern in Europa und der Welt erneuert.“ Die Stiftung Würth verleiht die mit 25.000 Euro dotierte Auszeichnung im Frühjahr 2022 im Carmen Würth Forum in Künzelsau. Quelle:

https://news.wuerth.com/de/annie-ernaux-erhaelt-den-13-wuerth-preis-fuer-europaeische-literatur/

Scham ist das nagende Gefühl der eigenen Unwürdigkeit. Annie Ernaux analysiert die Scham an sich selbst, indem sie weit zurück geht in eine kaum fassbare Episode ihrer Kindheit und in eine Vergangenheit, die nicht vergehen will.

Annie Ernaux: Die Scham Bibliothek Suhrkamp Die Scham Aus dem Französischen von Sonja Finck Autor: Annie Ernaux Verlag: Bibliothek Suhrkamp ISBN: 978-3-518-22517-2 110 Seiten

18 Euro

Manuskript der Buchkritik