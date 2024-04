per Mail teilen

Redaktion und Moderation Anja Höfer



Mit neuen Büchern von Marcel Beyer, Lisa Eckhart, Sally Rooney, Annie Ernaux, David Grossman.

Seltsame Untote, Geister und Ungeheuer bevölkern die neuen Gedichte von Marcel Beyer: "Dämonenräumdienst" heißt sein neuer Band, in dem er - durchaus heiter - seelische und sprachliche Abgründe erkundet: unser SWR2 Buch der Woche.

Von den Geistern ihrer Kindheit berichtet die Französin Annie Ernaux in ihrem Buch "Scham" - und die Dämonen der Vergangenheit suchen auch die Protagonistinnen in David Grossmans neuem Roman "Was Nina wusste" heim.

Außerdem stellen wir das Debüt der umstrittenen österreichischen Kabarettistin Lisa Eckhart vor: "Omama", eine etwas andere Nachkriegsgeschichte. Sally Rooney erzählt ihrem Bookerprize-nominierten Roman "Normale Menschen" eine tief berührende Love-Story zwischen zwei Ungleichen.

Und wir heben ein Glas Hochprozentiges auf den "dirty old man" Charles Bukowski, der vor 100 Jahren in Andernach am Rhein geboren wurde.

Marcel Beyer: Dämonenräumdienst

Gedichte

SuhrkampVerlag

ISBN 978-3-518-42945-7

173 Seiten

23 Euro

(Rezension von Carsten Otte)



Lisa Eckhart: Omama

ZsolnayVerlag

ISBN 978-3-552-07201-5

384 Seiten

24 Euro

(Rezension von Helen Roth)



Der etwas andere Andernacher: Charles Bukowski zum 100. Geburtstag

(Gespräch mit Alexander Wasner)



Sally Rooney: Normale Menschen

Aus dem Englischen von Zoë Beck

Luchterhand Verlag

ISBN 978-3-630-87542-2

320 Seiten

20 Euro

(Rezension von Theresa Hübner)



Annie Ernaux: Die Scham

Aus dem Französischen von Sonja Finck

Bibliothek Suhrkamp

ISBN 978-3-518-22517-2

110 Seiten

18 Euro

(Rezension von Kathrin Hondl)



David Grossman: Was Nina wusste

Aus dem Hebräischen von Anne Birkenhauer

Hanser Verlag

ISBN 978-3-446-26752-7

352 Seiten

25 Euro

(Rezension von Wolfgang Schneider)