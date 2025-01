Täglich grüßt… die Wiederholung

Sonntagsfeuilleton mit Georg Brandl.

Dieser Film ist ein Alptraum und zugleich ein Witz: Jeden Morgen wacht der Wetteransager Phil Connors in der Kleinstadt Punxsutawney in Pennsylvania auf und erlebt exakt den gleichen Tag von Neuem. "Täglich grüßt das Murmeltier" ist ein Film-Klassiker, in man viel Klamauk aber auch große Philosophie entdecken kann – denn: strukturiert die Wiederholung unseren Alltag nicht weitaus stärker als gedacht? Wer jemals eine neue Sprache gelernt hat, weiß: ohne Wiederholung bleiben die neuen Wörter einfach nicht im Gehirn haften. Wir Menschen lernen, indem wir wiederholen. Das dürfte auch der Grund dafür sein, warum in Wahlkampfzeiten die großen gesellschaftlichen Entwürfe der Parteien auf wenige Begriffe schrumpfen, die uns Bürgerinnen und Bürgern immer und immer wieder um die Ohren gehauen werden.



Und: Wiederholung – oder besser: Reenactment – ist etwas, das die Reiter des deutschen Kavallerie-Verbandes aus Weißenhorn bei Ulm antreibt. Die Mitglieder des Vereins kleiden sich so wie das Bayerische Ulanen-Regiment der Kaiserzeit, samt Pferd, Degen und möglichst originalgetreuer Uniform. Aber wiederholt sich die Geschichte? Natürlich nicht, das wusste schon Mark Twain, der einmal sagte: "Geschichte wiederholt sich nicht. Aber sie reimt." Tatsächlich wiederholen sich nicht die vergangenen Ereignisse selbst, sondern die Geschichten, die wir uns von diesen Ereignissen erzählen. David gegen Goliath, zum Beispiel – klein gewinnt gegen groß. Das ist eine Story, die wir uns bis heute immer wieder gern erzählen.



Die Matinee in SWR Kultur – heute geht es um die Wiederholung.



Gesprächspartner der Sendung sind die Autorin Samira El Ouassil, Dietmar Till, Professor für Allgemeine Rhetorik an der Universität Tübingen und Diana Weis, Professorin für Modejournalismus an der BSP Business School Berlin.





Redaktion: Daniel Stender

Musikredaktion: Almuth Ochsmann