Der Western wurde schon oft totgesagt. Nachdem sich John Wayne zur Ruhe gesetzt und Sergio Leone die Mundharmonika an den Nagel gehängt hatte, hauchten Leute wie Clint Eastwood oder Kevin Costner dem Genre neues Leben ein. Und der aktuelle Erfolg einer Serie wie „Yellowstone“ zeigt: der Western boomt mal wieder. Zeitgleich ist die Country-Musik international so erfolgreich wie nie. Spiegelt sich in der Kultur also die Sehnsucht nach einem ländlichen Amerika das es so schon lange nicht mehr gibt? Findet man in diesem Trend gerade einen Schlüssel, um die USA nach der Wahl von Donald Trump besser zu verstehen? Oder sind die Geschichten doch universeller als man denkt? Welche Bilder und Selbstbilder verbinden wir mit Cowboyhut und Westerngitarre? Karsten Umlauf diskutiert mit Dr. Thomas Klein - Film- und Medienwissenschaftler, Arthur Landwehr - Journalist und Autor, Prof. Dr. Heike Paul - Kulturwissenschaftler