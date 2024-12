Gegen Geldwäsche und Korruption - Ein Rentner-Paar engagiert sich

Er ist erst Anfang 30, aber als Schauspieler längst ein alter Hase. Mit neun schon hatte er als junger Mozart seine erste Hauptrolle in einem Musical. Als Kaiser Franz-Joseph können wir ihn gerade in „Sisi“ erleben, der Neuverfilmung um das Schicksal der Kaiserin Elisabeth von Österreich bei RTL+. Aber auch als Sprecher hat er sich einen Namen gemacht: Er ist Justus Jonas in „Die drei ??? Kids“, einer sehr erfolgreichen Hörspielreihe und aktuell im neu vertonten Klassiker „1984“. Im Gespräch mit SWR Kultur erklärt der sympathische Hamburger u.a. warum ihm dieses Hörspiel so sehr am Herzen liegt.

Jannik Schümann hat vor vier Jahren öffentlich gemacht, dass er Männer liebt und setzt sich seitdem sehr für die Rechte der LGBTQ-Community ein. Bis heute würden Schauspielagenturen ihren KünstlerInnen raten ihre Homosexualität zu verstecken, das sei „nicht richtig“ sagt Jannik Schümann. Er habe sein Schwulsein bewusst öffentlich gemacht, denn „es ist wichtig, zu sich zu stehen“.