Der Empathie-Anstifter – Wie der Sozialunternehmer Andreas Heinecke Corona trotzt

per Mail teilen

„Dialog im Dunkeln“ hat Andreas Heinecke zu einem der erfolgreichsten Sozialunternehmer Deutschlands gemacht. Die Ausstellung vermittelt durch persönliche Begegnungen ein Bewusstsein für das Erleben und den gesellschaftlichen Beitrag von behinderten, benachteiligten und alten Menschen in mittlerweile 38 Städten weltweit. Herz des Unternehmens ist das Dialoghaus in Hamburg. Anstoß gab für Heinecke die Bekanntschaft mit einem blinden Kollegen während der Ausbildung beim damaligen Südwestfunk in Baden-Baden. Die Corona-Zwangspause versteht Heinecke trotz aller Härten als Chance, sein Unternehmen neu zu erfinden.

Zur Homepage "Dialog im Dunkeln"

Musiktitel

Speak loud (when you speak love)

BRTHR

CD: High times for loners



Mas fuerte

CuCu Diamantes

CD: Cuculand



Black moon rising

Black Pumas

CD: Black Pumas



Brotin

Eivør

CD: Slor



Immer noch die Musik

Niels Frevert

CD: Putzlicht