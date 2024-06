Hyänen zeichnen leicht gemacht – Mit Felix Scheinberger im Museum

Von Wildschweinen, Ratten und Tausendfüßlern – Künstler Thomas Putze lässt einen Bannwald wachsen, jetzt in der Schau „Nature Unlimited“ im Museum Art.Plus in Donaueschingen

Die Kinderbücher von Eymard Toledo – Das bunte Leben ihrer Heimat Brasilien ist ihre Inspirationsquelle. Mittlerweile lebt sie in Mainz

Was macht Familie zur Familie? – Künstlerin Anna Gohmert eröffnet neue Perspektiven auf Familie und Partnerschaft – jetzt im Museum der Alltagskultur in Waldenbuch

„Sonne/ Luft“ – Der Mensch im Umgang mit seiner Umwelt: wie aus einem Text von Elfriede Jelinek eine packende Inszenierung entsteht, jetzt am Kammertheater in Stuttgart zu erleben

Kulturtipps – Eine phantastische Musikerin im Kino, starke Frauen bei „Tanz! Heilbronn“ und „Jim Knopf“ als Musical in Trier

Wie ein Künstler die KI belehrt – Lutz Schoenherr bearbeitet in Sankt Martin ein KI-Bild und macht es zu einem echten Kunstwerk