Waldmops und Kosakenzipfel: Das große Loriot-Geburtstagsquiz

Die ARD feiert Loriots 100. Geburtstag mit einem crossmedialen Thementag und einer großen Aktionswoche im Ersten, in den Dritten Programmen, in der ARD Mediathek und der ARD Audiothek und auf allen Hörfunkwellen. Erstmals wird in der ARD Mediathek eine umfangreiche Schau mit Loriots bekanntesten Werken veröffentlicht.

Am Montag, 6. November, widmet Das Erste Loriot einen Thementag. Im Zentrum steht um 20:15 Uhr der neu produzierte Dokumentarfilm „Loriot 100“ von André Schäfer – eine außergewöhnliche Hommage an den großartigen deutschen Künstler und Humoristen. Im Anschluss zeigt Das Erste den Kinofilm „Pappa ante Portas“. Außerdem gibt es in dieser Woche viermal „Loriot vor acht“ mit Wissenswertem über den großen Meister des Humors jeweils vor der Hauptausgabe der „Tagesschau“.

Und am Sonntag, 12. November, dem 100. Geburtstag von Loriot, sind im Nachmittagsprogramm des Ersten Loriots beste Sketche und im Anschluss der Spielfilm „Ödipussi“ zu sehen.

Die ARD Audiothek hält außerdem einen Geburtstags-Podcast bereit. Die ARD würdigt mit diesem umfangreichen Angebot das gesamte Werk Loriots – die liebgewonnenen Klassiker aus Fernsehen und Kino, aber auch selten gezeigte Produktionen.