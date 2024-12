Songdrama „Ewig Jung“ von Erik Gedeon am Theater Heilbronn

Gibt es ein „zu alt“ für Freude und Spaß? In dem Stück „Ewig Jung“ am Theater Heilbronn schwelgen gealterte Schauspieler in Erinnerungen an bessere Zeiten und laufen dabei noch einmal zur musikalischen Hochform auf. Das Stück von Erik Gedeon spielt in einer fiktiven Zukunft des Heilbronner Theaters. Und auch wenn es ums Altern geht, sieht man vieles, nur keine tragisch-traurige Selbstbemitleidung.

Auch wenn das Theater längst geschlossen ist, dient es sechs hochbetagten Schauspielerinnen und Schauspieler als Altersresidenz. Abends sitzen sie auf der Bühne zusammen und durchleben noch einmal ihre früheren Erfolge. Pressestelle Theater Heilbronn | Jochen Klenk Was | Wann | Wo Ewig jung - Songdrama von Erik Gedeon Wann: 19.12.2024 - 28.03.2025 Wo:

Theater Heilbronn | Großes Haus

Berliner Platz 1

74072 Heilbronn