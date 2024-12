Letzte Star Trek-Weihnachtsvorlesung zur Technik der Science-Fiction-Serie am Campus Zweibrücken

Dieses Mal sind Julia Nestlen und Sina Kürtz zusammen am Start.



- Wer bar bezahlt gibt mehr Trinkgeld. Wir haben geschaut, welche Einflüsse uns noch mehr oder weniger spendabel machen (01:15)

- Physiker haben versehentlich eine Warp-Blase erzeugt. Sind wir bald unterwegs wie Riker oder Commander Spock? Für alle Nicht-Nerds: Das war eine Star Trek-Anspielung ;) (06:00)

- Worte wie „rau“ oder „glatt“ klingen so wie das, was sie bedeuten. Das haben sprachen auf der ganzen Welt gemeinsam. Wir haben ausprobiert, wo das noch so ist – inklusive einer Umfrage unter FreundInnen (11:37)

- Spotted bei Haßloch in Rheinland-Pfalz: Hühner tragen jetzt Warnwesten. Wir wissen, wieso! (19:29)



Redaktion: Charlotte Grieser und Chris Eckardt

Idee: Christoph König