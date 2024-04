„Der Reichsbürger“ am Pfalztheater Kaiserslautern – Die Bedrohung ist real

Im Theater Konstanz feiert die Stückentwicklung „Unter anderen Umständen“ von Susanne Frieling & Florian Schaumberger im Rahmen des Bodenseefestivals 2024 ihre Uraufführung. Hinter dem schlichten Titel „Unter anderen Umständen“ verbirgt sich ein hochemotionales und in der Gesellschaft oft tabuisiertes Thema: die so genannte „stille Geburt“. So werden Geburten bezeichnet, bei denen das Baby bereits im Mutterleib verstirbt und von der Mutter tot auf die Welt gebracht werden muss. Basierend auf Recherchen, Interviews und Erfahrungsberichten kommt dieses Thema nun in Konstanz in der Spiegelhalle auf die Bühne.