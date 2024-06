„Brokeback Mountain“ in Film und Oper: Ein schwules Schlüsselwerk

Die Kurzgeschichte „Brokeback Mountain“ von Annie Proulx wurde durch den Film von Ang Lee eine der berühmtesten Liebesgeschichten unserer Zeit. Sie wird immer wieder erzählt – auch in der Oper. Das Theater Trier zeigt nun Charles Wuorinens Opernfassung. Ein Blick zurück auf die berühmte Cowboy-Lovestory und was sie bis heute so anziehend macht.

Verbotene Liebe im konservativen Wyoming der 1960er-Jahre: Der junge Farmarbeiter Ennis Del Mar (am Theater Trier gespielt und gesungen von Roman Ialcic) verliebt sich in einen anderen Mann. Es beginnt ein jahrzehntelanges Versteckspiel. Pressestelle © Martin Kaufhold

Das Bild eines einsamen Cowboys in einer Bar

Die Idee für „Brokeback Mountain“ kam Autorin Annie Proulx im Frühjahr 1997. An einem Freitagabend in einer Bar fällt ihr ein Ranch-Mitarbeiter ins Auge: Er ist Ende 60, hager und muskulös, seine Kleidung abgetragen. Sie hatte ihn bereits mehrfach gesehen, bei der Arbeit mit Kühen und Schafen.

Viele hübsche Frauen sind an diesem Abend in der Bar, doch er beachtet sie nicht. Sein Blick ruht auf einer Gruppe junger Männer am Billardtisch. „Da war etwas in seinem Ausdruck, eine Art bitteres Sehnen, und ich fragte mich, ob er nicht schwul sei“, erinnert sich Annie Proulx später.

Nicht einmal 30 Seiten umfasst die Kurzgeschichte, die Proulx im Oktober 1997 veröffentlicht und später in einer überarbeiteten Fassung ihrem Sammelband „Close Range“ einverleibt. Es ist ein kleines Stück Literatur, das zu einem der bedeutendsten Werke schwuler Fiktion der letzten Jahrzehnte werden sollte – wenn nicht sogar dem bedeutendsten.

Die Handlung von „Brokeback Mountain” (Spoiler) 1963 im Hinterland von Wyoming: Ennis Del Mar und Jack Twist, zwei junge Schulabbrecher, heuern als Schafhüter am Brokeback Mountain an. Über den Sommer sollen sie die Herden auf den Berg treiben und vor Kojoten und Viehdieben bewachen. Während einer der Männer im Lager bleibt, hütet der andere nachts die Schafe. Nach einem alkoholseligen Abend kehrt Ennis nicht zu den Schafen zurück und übernachtet bei Jack im Zelt. Es kommt zum ersten Sex zwischen den beiden Männern, die sich anschließend gegenseitig beteuern, nicht schwul zu sein. Dennoch schlafen die beiden wieder miteinander. Aufgrund eines Kälteeinbruchs werden die Schafe früher als geplant wieder ins Tal hinuntergetrieben. Im nächsten Jahr kehrt Ennis nicht wieder zum Brokeback Mountain zurück. Der Vorarbeiter informiert Jack, dass Männer wie er und Ennis bei ihm keine Arbeit fänden. Beide Männer gehen ihrer Wege, heiraten und gründen Familien. Nach vier Jahren erhält Ennis eine Postkarte von Jack. Er hat die Tochter eines reichen Landmaschinenhändlers in Texas geheiratet und befindet sich auf der Durchreise. Die sexuelle Spannung zwischen beiden besteht nach wie vor. In einem Motel schlafen sie erneut miteinander und brechen anschließend überstürzt zu einem mehrtägigen Angelausflug auf. Über die Jahre wiederholen sich die gemeinsamen Ausflüge immer wieder. Während Jack und seine Frau Lureen sich entfremdet haben, erträgt Ennis‘ Frau Alma die Demütigung durch seine Untreue – sie hat die Männer beim Küssen gesehen – nicht mehr und lässt sich scheiden. Trotz der Scheidung weigert sich Ennis, Jacks Vorschlag eines gemeinsamen Lebens auf einer abgelegenen Farm zu folgen. Jacks Frust über die wenige Zeit, die ihm und Ennis bleibt, wächst stetig. 20 Jahre treffen sich die beiden immer wieder in der Natur, dann kommt eine Postkarte an Jack mit dem Vermerk „verstorben“ an Ennis zurück. Jacks Frau informiert ihn am Telefon, dass eine vorspringende Felge Jacks Gesicht zertrümmert habe und er an seinem eigenen Blut erstickt sei, als er sein Auto reparieren wollte. Ennis ist sich sicher, dass Jack von schwulenfeindlichen Männern erschlagen wurde. Jacks letzter Wunsch: Seine Asche soll auf dem Brokeback Mountain verstreut werden.

Von der Kurzgeschichte auf die Leinwand

Mehrere Preise gewann Proulx für „Brokeback Mountain“. Auch in der Endauswahl für den Pulitzer-Preis fand sich die Geschichte wieder. Es dauerte nicht lange, bis erste Anfragen für eine Filmadaption kamen. Nach sieben Jahren Produktionszeit und mehreren gescheiterten Anläufen nahm sich der taiwanesische Regisseur Ang Lee ihrer Geschichte an.

Gerade einmal Mitte zwanzig sind Jake Gyllenhaal und Heath Ledger, als sie die Hauptrollen in Ang Lees Liebesdrama übernehmen. Der Film katapultiert sie in die erste Riege Hollywoods. Ledger stirbt 2008 durch die falsche Einnahme verschreibungspflichtiger Medikamente. IMAGO IMAGO / Everett Collection

Lee hatte sich zuvor in Hollywood mit dem Fantasyfilm „Tiger and Dragon“ einen Namen gemacht, der den Oscar als bester fremdsprachiger Film gewann. Für „Brokeback Mountain“ besetzte er ein Ensemble von noch relativ unbeschriebenen Jungdarstellern: Heath Ledger als der schweigsame Ennis Del Mar, Jake Gyllenhaal als Jack Twist sowie Michelle Williams und Anne Hathaway als deren Frauen Alma und Lureen.

Doch große Beachtung versprach man sich nicht. Queere Liebespaare waren auf der Kinoleinwand eine Seltenheit, vor allem im Zentrum der Handlung. Ang Lee arbeitete mit einem knappen Budget von 14 Millionen US-Dollar.

Der richtige Film zur richtigen Stunde

Doch „Brokeback Mountain“ war der richtige Film zur richtigen Stunde: In der Presse stieß der Film über zwei schwule Cowboys auf ein enormes Echo. Progressive Medien lobten die filmische Qualität und den Mut der Schauspieler, die schwule Liebesgeschichte ins Kino zu bringen, konservative Zeitungen und Sender kritisierten den Verfall traditioneller Werte.

Der Film gewann die wichtigsten Auszeichnungen des Jahres – vom Goldenen Löwen in Venedig über den Golden Globe und den britischen Filmward als bestes Drama bis hin zum Oscar für die beste Regie. Den Oscar für den besten Film verpasste „Brokeback Mountain“ und musste sich „L.A. Crash“ geschlagen geben. Bis heute gilt die Entscheidung als eine der kontroversesten in der Geschichte der Motion Picture Academy.

Sind die Hauptfiguren in „Brokeback Mountain“ schwul, bisexuell oder doch heterosexuelle Männer auf neuen Pfaden? Zur Veröffentlichung des Films beschäftigt diese Frage die Medien besonders. IMAGO IMAGO / Everett Collection

In einer Reihe mit den größten Liebesfilmen aller Zeiten

Bis heute bleibt „Brokeback Mountain“ enorm populär. Als Liebesfilm wird er von Kritikern gerne in eine Reihe mit „Romeo und Julia“ und „Titanic“ gestellt. Zudem machte er queere Geschichten im amerikanischen Kino salonfähig: Filme wie „Transamerica“ (2005), „Milk“ (2008) oder „I Love You Philipp Morris“ (2009) fanden im Fahrwasser von „Brokeback Mountain“ große Beachtung bei den Filmpreisen.

Der Film bleibt auch bis heute stilistisch prägend. Gerne wird Ang Lees Film als Vergleich herangezogen für Filme, die schwule Liebe vor ländlicher Kulisse darstellen, etwa im britischen Independentfilm „God’s Own Country“ von 2017 oder der polnische Film „Elefant“ von Kamil Krawczycki aus dem letzten Jahr.

2018 wurde „Brokeback Mountain“ aufgrund seiner kulturellen, historischen und ästhetischen Bedeutung ins amerikanische Filmregister der Library of Congress aufgenommen.

Nach dem Film auf die Opernbühne

Auch über die Filmwelt hinaus wirkte der Erfolg von „Brokeback Mountain“. Der amerikanische Komponist Charles Wuorinen wurde über den Film auf Annie Proulx Kurzgeschichte aufmerksam. Die Chancen der Geschichte für eine Oper inspirierten ihn so sehr, dass er die Autorin anschrieb mit der Bitte, ihr Werk für die Bühne adaptieren zu dürfen. Proulx bot daraufhin an, selbst das Libretto zu verfassen.

Als Komponist Charles Wuorinen um die Rechte für eine Opernfassung von „Brokeback Mountain“ bittet, erklärt Autorin Annie Proulx, sie selbst wolle das Libretto schreiben. IMAGO IMAGO / Newscom / El Pais

Uraufgeführt wurde die Oper 2014 am Teatro Real von Madrid in einer Inszenierung von Ivo van Hove, erstmals in Deutschland war sie noch im selben Jahr am Theater Aachen zu sehen.

Nun zeigt das Theater Trier „Brokeback Mountain“ in einer Inszenierung von Eike Ecker und unter der musikalischen Leitung von Wouter Padberg. Egal ob im Kino, auf der Opernbühne oder in der jüngst gespielten Londoner Bühnenfassung: Die Geschichte der unglücklich Liebenden Jack Twist und Ennis Del Mar berührt ihr Publikum bis heute.