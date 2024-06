Meinung: Bis in vier Wochen…

Wetten, dass wir Sie in EM-Stimmung bringen? Kirsten Tromnau ist seit dem Wochenende ins Fußball-EM-Fieber gefallen – für die kommenden vier Wochen…

Sind Sie schon im Fußball-EM-Fieber? Bei mir geht es jetzt los. Am Wochenende flatterten die Angebote diverser Discounter mit dem üblichen Krempel in Nationalfarben ins Haus: Trikots, Teelichter, Lichterketten, Grillschürzen… sogar Salat- und Cocktailrezepte in schwarz-rot-gold.

Und wer noch mehr Anreize zur Vorfreude auf die EM braucht, findet diese hier auf unserer SWR-Seite: Die ersten Teams trudeln bei uns im Südwesten ein. Die spanische Nationalmannschaft ist bereits in ihrem Quartier in Donaueschingen angekommen, die belgische Mannschaft wird in Ludwigsburg residieren. Das dänische Team ist unterwegs in den Schwarzwald, es bezieht sein Quartier in Freudenstadt. Der dänische Fan-Tross (ca. 1000 Leute) wird einen Campingplatz im pfälzischen Bad Dürkheim ins „Camp Denmark“ verwandeln.

Während ich mich also schon auf die EM einstimme und einlese, stelle ich zu meinem Entsetzen fest, dass ich diesmal noch gar nicht vorbereitet bin und noch nicht mal einen EM-Plan besitze. Mmm, in Papierform wäre heutzutage schon fast unvorstellbar. Also schaue ich bei der Sportschau nach und siehe da, dort kann ich mir alle Begegnungen und Termine direkt in meinen Handy-Kalender packen. Ein paar Klicks weiter wurde mir klar, dass ich die kommenden vier Wochen nicht viel Zeit haben werde. Denn ich schaue mir in der Regel fast alle Spiele einer Europameisterschaft an.

SWR Aktuell Newsletter - Aktuell und meinungsstark Die Kolumne "Kirsten Tromnau meint…" erscheint als Teil des "SWR Aktuell Newsletter - Der Tag im Südwesten". Der Newsletter informiert nachmittags kompakt via E-Mail über das Wichtigste des Tages. Sie können ihn hier kostenlos abonnieren.

In dieser Zeit teilt sich auch mein Freundeskreis neu auf. Mit den Fußballbegeisterten kann man sich prima zum Public Viewing oder zum gemeinsamen Privat Viewing im Garten verabreden. Für alle anderen heißt es: „Bin während der EM beschäftigt, melde mich wieder in vier Wochen…“