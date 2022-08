Kirsten Tromnau SWR

Kirsten Tromnau arbeitet als Redakteurin und Reporterin in der Redaktion Datenjournalismus und Reporter. In ihren fast 25 Jahren als Journalistin war sie in Bayern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Mecklenburg-Vorpommern für verschiedene Radio- und Fernsehsender unterwegs.

„Doch im Südwesten ist es am schönsten“, findet Kirsten Tromnau. Ihr gefällt die Mischung aus verschiedenen traumhaften Landschaften. Von 2006 an lebte und arbeitete sie zehn Jahre in Koblenz - an Rhein und Mosel, zwischen Westerwald, Taunus, Hunsrück und Eifel. Bevor sie aber vollends zur Rheinländerin wurde, ging es weiter den Rhein hinauf nach Baden-Baden in den Schwarzwald.

Ihr Steckenpferd sind regionale und landesweite Themen aus Politik und Wirtschaft. Zudem recherchiert sie investigativ und hintergründig zu Rechtsextremismus und Verschwörungsmythen.