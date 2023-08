Tourismusbetriebe in RLP ziehen positive Zwischenbilanz der Sommerferien

Das Regenwetter der letzten Wochen hat eher herbstliche als sommerliche Gefühle geweckt. Hinzu kamen etliche Staus ‑ vor allem zu Ferienbeginn. Hotels, Gastronomie und Campingplätze in Rheinland-Pfalz ziehen trotzdem eine positive Zwischenbilanz der Sommerferien.

Einen derart verregneten Sommer gab es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) in Rheinland-Pfalz das letzte Mal 2014. Das schlechte Wetter hat den Tourismusbetrieben in Rheinland-Pfalz jedoch keinen Strich durch die Rechnung gemacht. “Viele Betriebe sind ausgebucht“, sagt Gereon Haumann, Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) Rheinland-Pfalz. Die Buchungslage sei bisher sogar besser als in den vergangenen drei Jahren. Grund dafür ist laut Haumann unter anderem, dass viele Familien auf die Sommerferien als Reisezeit angewiesen seien und ihren Urlaub schon länger im Voraus gebucht hätten. Das schlechte Wetter halte dagegen vor allem Kurzentschlossene von einem Tages- oder einem Wochenendausflug ab.

Campingplätze profitieren von erster Hitzewelle im Juni

Auf den Campingplätzen gestaltete sich der Start in die Sommerferien jedoch schwierig. Dort haben laut dem Verband der Campingwirtschaft Rheinland-Pfalz und Saarland in den ersten Ferienwochen viele Gäste storniert, besonders Kurzurlauber auf der Durchreise. “Letztes Jahr bei Sonnenschein waren mehr Gäste da“, sagt auch Georg Spreuer, Geschäftsführer der Ferieninsel Winningen, einem Campingplatz bei Koblenz an der Mosel. Trotzdem sei der Platz zurzeit gut ausgelastet und Spreuer zeigt sich angesichts des Wetters gelassen: “Am Wetter können wir alle nichts ändern und die Stimmung hier ist trotzdem gut.“

Besonders in der ersten Hitzewelle Anfang des Sommers hat die Sonne bereits viele Gäste auf den Campingplatz gelockt. Auch andere Tourismusbetriebe profitierten diese Saison von der ersten Hitzewelle des Jahres und verzeichneten laut dem Statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz im Juni höhere Gäste- und Übernachtungszahlen als im Vorjahresmonat.

“Am Wetter können wir alle nichts ändern und die Stimmung hier ist trotzdem gut.“

Besonders zu Ferienbeginn war viel los auf den Straßen

Das schlechte Wetter war besonders auf den Straßen zu spüren - vor allem zu Ferienbeginn war viel los. “Bei Regen steigen mehr Menschen ins Auto. Viele fahren auf nasser Fahrbahn dann besonders vorsichtig und man kommt langsamer voran“, so Mirco Hillmann vom ADAC Mittelrhein. Der ADAC verzeichnete in den ersten drei Ferienwochen deutlich mehr Staus als in den Vorjahreswochen. Besonders voll war es auf der A61 in Richtung Süden.

Zurzeit ist es jedoch ruhig auf den Straßen. Verstärkten Verkehr erwartet der ADAC erst wieder gegen Ferienende, wenn auch für Hessen sowie das Saarland die Sommerferien enden und viele Urlauber zurückkehren. Früh morgens oder am späten Abend sowie unter der Woche seien dabei laut Hillmann die besten Reisezeiten.

Sonnige Aussichten für die kommenden Ferienwochen

Nach durchwachsenen drei Wochen erwartet der Deutsche Wetterdienst in der zweiten Sommerferienhälfte deutlich wärmere, sonnigere und trockenere Tage in Rheinland-Pfalz. Und das gute Wetter könnte damit auch noch einige Kurzentschlossene zu den Tourismuszielen der Region locken.