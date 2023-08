Tschüss Regen, Hallo Sonne: Der Sommer kommt zurück nach RLP

Rheinland-Pfalz ist in der dritten Ferienwoche, und endlich scheint sich der Sommer zurückzumelden. Die Wettervorhersage macht Hoffnung.

Seit Wochen ist es nass - so richtig nass in Rheinland-Pfalz. Die Niederschlagswerte waren im Juli überdurchschnittlich und auch die erste Augustwoche brachte jede Menge Wolken und Regen.

Doch die trübe Wetterlage scheint bald der Vergangenheit anzugehören. Den Wettervorhersagen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) und der ARD-Meteorologinnen und -Meteorologen zufolge kommt ab Donnerstag der Sommer zurück ins Land.

Kräftige Schauer bis Mittwoch, danach weniger Regen und wärmer

Die Woche beginnt am Montagvormittag entlang des Rheins noch mit Schauern, sagt SWR-Wetterexpertin Claudia Kleinert. Am Nachmittag könnte es in der Eifel noch etwas nass werden. Ansonsten aber bleibt es im Land dann weitgehend trocken bei Höchstwerten zwischen 17 und 21 Grad. Die letzten flächendeckenden, kräftigen Regenschauer sind für die Nacht von Dienstag auf Mittwoch angekündigt. Danach geht es dann stetig aufwärts mit den Temperaturen. Und schon am Donnerstag sind Höchstwerte von 27 Grad möglich.

Der Wettertrend für Mainz im August 2023. SWR

Regenschirm sollte Begleiter bleiben

Der Wettertrend zeigt für die kommende Woche, die vierte Sommerferien-Woche in Rheinland-Pfalz, weiter sommerliche Werte an. Aber trotz allem sollte der Regenschirm täglicher Begleiter bleiben. Der DWD formuliert es in seiner Prognose für den Zeitraum vom 14. August bis 16. August so: "Leicht wechselhaft mit einzelnen Schauern und Gewittern und sommerlich warm."