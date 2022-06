Ausflüge an Pfingsten in Rheinland-Pfalz könnten ins Wasser fallen

Pfingsten, langes Wochenende und schönes Wetter: Die Rechnung geht vermutlich nicht auf. Der Sonntag wird eher ungemütlich und nass, auch Unwetter sind möglich.

Ausflüge an Pfingsten werden zumindest am Sonntag eher ins Wasser fallen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt viele Wolken mit Schauern und teil kräftigen Gewittern voraus. Am Sonntag sei auch die Gefahr von lokalen Unwettern mit Starkregen am größten.

Vereinzelt Hagel und Sturmböen

Der DWD schließt auch nicht aus, dass es ziemlich dicke Hagelkörner und vereinzelt schwere Sturmböen gibt. Mit 21 bis 26 Grad wird es am Sonntag auch nicht sonderlich heiß. In der Eifel, wo an diesem Wochenende erstmals seit der Corona-Pause wieder Zehntausende bei "Rock am Ring" feiern, hat es nur gut 20 Grad.

Das Wetter im SWR Sendegebiet

Am Sonntagabend soll der Regen wieder nachlassen, in der Nacht ziehen Schauer und Gewitter ab. Am Pfingstmontag beruhigt sich das Wetter etwas. Es gibt noch einzelne Schauer bei Temperaturen bis 27 Grad.