Starkregen am letzten Tag von Rock am Ring angekündigt

Der heutige Sonntag ist der letzte Tag von Rock am Ring. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Unterbrechung feierten zehntausende Menschen seit Freitag am Nürburgring.

Auf dem Programm stehen an der legendären Rennstrecke in der Eifel am Abschlusstag unter anderem noch Volbeat, Korn, Billy Talent und die Beatsteaks. Am heutigen Pfingstsonntag endet somit ein ausverkauftes dreitägiges Spektakel mit rund 70 Bands auf drei Bühnen und 90.000 Fans.

Von Sonne bis Starkregen: Wechselhaftes Wetter vorhergesagt

Sommerlicher Sonnenschein mit einigen Wolken hat die ausgehungerten Festivalfans an den ersten zwei Tagen des Konzertreigens verwöhnt. Für Pfingstsonntag sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) allerdings für Rheinland-Pfalz mit dem Nürburgring viel mehr Wolken voraus - mit Schauern und lokal teils kräftigen Gewittern. Am Abend soll der Regen wieder nachlassen.

Bereits am Freitag und Samstag feierten die Menschen am Nürburgring zu den Klängen von Muse, Casper und den Donots. Dabei blieben die Feiernden friedlich, sodass die Polizei und Rettungskräfte eine positive Zwischenbilanz zogen.

Dokuserie "Back to life": Seit Samstag jeden Tag eine neue Folge

Geschichten vom Festivalgelände, Backstage, aber auch aus den Orten um den Nürburgring erzählt der SWR in einer dreiteiligen Dokuserie. Zu sehen seit Pfingstsamstag, 4. Juni, in drei Folgen in der ARD Mediathek.