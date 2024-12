Weihnachtsferien in RLP - ab in die Welt der Drachen, Astronauten und Edelsteine

Die Zeit nach Weihnachten bietet Gelegenheit für Familienausflüge. Die Kinder haben Ferien und die Eltern oftmals Urlaub. Wo man diese Tage sinnvoll mit den Liebsten auch bei miesem Wetter verbringen kann, zeigen wir hier.

Ausstellungen zu Playmobil und zum Kleinen Drachen Kokosnuss in Speyer

Das Kultspielzeug Playmobil ist in diesem Jahr 50 geworden und wird in einer besonderen Ausstellung im Historischen Museum der Pfalz gefeiert. Sie wurde verlängert. Noch bis 2. Februar 2025 ist die interaktive Schau "We love Playmobil. 50 Jahre Spielgeschichte(n)" zu sehen. Auf 1.000 Quadratmetern lassen Schaukästen, Videoshows sowie zahlreiche Spielstationen kleine und große Museumsgäste in die Miniaturwelten eintauchen. Gezeigt werden Landschaften zu aktuellen oder historischen Themen, die spielerisch Geschichte vermitteln sollen. Dazu zählen Darstellungen zum Leben der Römer, zum alten Ägypten oder zu den Samurai in Japan.

Eine weitere Schau widmet sich dem Kleinen Drachen Kokosnuss. Er ist eine Kinderbuchfigur, die Ingo Siegner vor mehr als 20 Jahren erschuf. Die Ausstellung passt nach Angaben von Museumsdirektor Alexander Schubert perfekt zum Konzept des "Jungen Museums". Die Kinder- und Jugendsparte des Historischen Museums wolle Kinder stark machen. Da könne der Drache Kokosnuss bestens helfen, findet Schubert: "Weil der Drache mutig und abenteuerlustig ist, viele Freunde hat , sich aber auch seinen Ängsten und Schwächen stellt." Man könne aber auch Historisches lernen. Zudem werde das Lesen und Vorlesen gefördert.

Das Museum ist von Dienstag bis Sonntag täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. An Heiligabend sind die Tore von 10 bis 14 Uhr offen, an Silvester von 10 bis 16 Uhr, an allen anderen Feiertagen ebenfalls von 10 bis 18 Uhr. An Feiertagen ist auch montags Einlass.

Naturhistorisches Museum Mainz führt durch die Erdgeschichte

In Zeiten des inzwischen deutlich spürbaren Klimawandels und des rasant fortschreitenden Artensterbens gewinnt die Arbeit eines naturkundlichen Museums als Forschungs- und Bildungseinrichtung zunehmend an Bedeutung. Dies wird den großen und kleinen Gästen im Naturhistorischen Museum in Mainz verdeutlicht. Dort ist außerdem seit November auch das Gutenberg-Museum untergebracht. Beide Museen können mit einem einzigen Ticket besucht werden

Die Museen haben jeden Tag von 9 bis 18 Uhr geöffnet, auch an Sonn- und Feiertagen. Ausnahme ist der Donnerstag, hier sind die Öffnungszeiten 10 bis 20 Uhr. Geschlossen ist am 24. und 25. Dezember sowie am 31. Dezember.

Die Welt der Edelsteine in Idar-Oberstein

Auf drei Etagen und 800 Quadratmetern zeigt das Deutsche Edelsteinmuseum in Idar-Oberstein (Kreis Birkenfeld) Edelsteine, Diamanten, Gravuren und Skulpturen aus 6.000 Jahren. Zudem gibt es regelmäßig Sonderausstellungen.

Für Kinder bietet das Museum Workshops an - für unterschiedliche Altersklassen und Gruppengrößen. Dabei gibt es Infos über die verschiedenen Edelsteine und ihre Eigenschaften sowie die Möglichkeit, selbst kreativ zu werden.

Bis zum 14. Januar ist das Museum täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Zu anderen Jahreszeiten gibt es abweichende Öffnungszeiten.

Ehrenbreitstein in Koblenz - eine riesige Festung über der Stadt

Die Festung Ehrenbreitstein liegt auf einem Felssporn hoch über dem Zusammenfluss von Rhein und Mosel in Koblenz. Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein Kulturzentrum mit spannender Geschichte. Hinauf kommt man mit dem Bus, dem Auto, zu Fuß - oder vom Rheinufer aus mit der Seilbahn. Allerdings ist die Dauerausstellung wegen Sanierungsarbeiten seit 2008 abgeräumt.

Die Schau wird ab 2025 wieder zu sehen sein. Es gibt weiterhin Wechselausstellungen, zum Beispiel über den Limes, die jahrtausende alte Grenze des Römischen Reichs. Bis zum 8. Januar ist auch der "Christmas Garden" auf der Festung geöffnet. Geöffnet ist die Festung täglich von 10 bis 16 Uhr. An Heiligabend und an Silvester ist die Ehrenbreitstein geschlossen.

Infos zum Landesmuseum auf der Festung Ehrenbreitstein Mit dem Saisonende im Jahr 2008 auf der Festung Ehrenbreitstein wurde damals auch die Dauerausstellung abgeräumt und eingelagert. Seitdem ist sie im Landesmuseum nicht mehr zu sehen, weil die Generalsanierung anstand und das Landesmuseum neu konzipiert und modernisiert wurde. Stattdessen gibt es regelmäßig Sonderausstellungen - wie jetzt die Ausstellung mit den 200 Madonnen-Figuren auf der Festung Ehrenbreitstein. Die Dauerausstellung des Landesmuseums mit dem Schwerpunkt Technik kommt im neuen Glanz 2025 zurück. Dann soll die Generalsanierung abgeschlossen sein.

Lebendige Geschichte auf dem Hambacher Schloss

Das Hambacher Schloss bei Neustadt an der Weinstraße ist eine Stätte deutscher und europäischer Demokratiegeschichte und gehört zu den bedeutendsten touristischen Zielen in Rheinland-Pfalz. Seit hier am 27. Mai 1832 das Hambacher Fest gefeiert wurde, gilt das Hambacher Schloss als Wiege der deutschen Demokratie. Es bietet eine Dauerausstellung zum Mitmachen, ein vielfältiges Kultur- und Bildungsprogramm für Jung und Alt, einen Schlosspark und ein Restaurant.

Die Dauerausstellung ist über die Weihnachtsfeiertage und an Neujahr geschlossen. Zwischen den Jahren und im neuen Jahr kann man die Schau wieder sehen. Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag, 10 bis 18 Uhr.

Weihnachtsmarkt Speyer wird zum Neujahrsmarkt

Ein Bummel über einen Weihnachtsmarkt ist immer etwas Besonderes. Vor allem auch in Speyer. Denn dort wird der Markt zum Neujahrsmarkt. Er erstreckt sich noch bis zum 7. Januar entlang der malerischen Altstadtgassen und bietet Besuchern eine große Auswahl an Ständen und Buden mit Kunsthandwerk und regionalen Spezialitäten.

Der Weihnachtsmarkt ist täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet, am 24.12. von 10 bis 13 Uhr, am 31.12. von 11 bis 15 Uhr und am Neujahrstag von 13 bis 21 Uhr. An Heiligabend und an Silvester ist der Markt geschlossen.

Übrigens: Auch in anderen Städten haben manche Weihnachtsmärkte länger geöffnet, zum Beispiel in Koblenz und Kaiserslautern.

Immer einen Besuch wert ist natürlich auch der romanische Kaiserdom aus dem 11. Jahrhundert. Er beherbergt unter anderem die Gräber der salischen Kaiserdynastie, die in dieser Zeit das Heilige Römische Reich Deutscher Nation beherrschte.

Die Domkrippe wird in diesem Jahr 100 Jahre alt. Auf 21 Quadratmetern Fläche ist die Szenerie um Jesu Geburt im Dom bis zum 2. Februar aufgebaut.

Technik Museum in Speyer: Alles rund um die Wunder der Technik

Im Technik Museum in Speyer startet am 21. Dezember eine Sonderausstellung zum Thema Trucks. In Kooperation mit Mercedes-Benz werden dort die Stationen gezeigt, die Lastwagen seit der Erfindung des Motors genommen haben - von den Anfängen mit Kutschenrädern hin zum automatisch fahrenden Lkw.

Mit der Raumfahrt-Ausstellung zum Astronauten Matthias Maurer ist das Technik Museum in Speyer außerdem seit dem vergangenen Jahr um eine weitere Attraktion reicher. Dort kann man zum Beispiel die Raumfahrt-Kleidung des Astronauten bestaunen.

Auch sonst beantwortet das Technik Museum zahlreiche Fragen der Besucher und Besucherinnen. Wie sieht es im Bauch eines U-Boots aus? Was braucht ein Seenotkreuzer alles an Bord? Wie riesig ist der Jumbo-Jet? Wie klingt die größte Welte-Orgel der Welt? Wie kam eine chinesische Dampflok nach Speyer oder war das Space Shuttle Buran im All? Flugzeuge, klassische Oldtimer, Rennmotorräder, historische Feuerwehrautos, Dampfloks und mechanische Musikinstrumente können ebenfalls bewundert werden.

Das Technik Museum Speyer ist täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet, an Samstagen und an Feiertagen von 9 bis 19 Uhr, an Heiligabend und an Silvester jeweils von 9 bis 15 Uhr. Der letzte Einlass erfolgt an diesen Tagen um 13 Uhr.

Ab in den Tierpark

Oder wie wäre es mit einem Ausflug in den Wildpark? Zum Beispiel nach Rheinböllen. 35 verschiedene Arten leben dort - von der Ameise bis zum Bison.

Am Silvester-Nachmittag startet dort die Veranstaltung "Wunschlichter im Park". Ab 14 Uhr wird an der Seehütte gebastelt und Marshmallows gebraten. Um 16 Uhr werden dann kleine Kerzen-Schiffchen mit Wunschzetteln für das neue Jahr beladen auf den Weiher gesetzt.

Oder es geht in den Gonsenheimer Tierpark nach Mainz. Dort leben bereits seit über 70 Jahren zahlreiche Tierarten wie Ziegen, Schafe, Hirsche und Wildschweine. Der Park ist durchgehend geöffnet, der Eintritt ist frei.