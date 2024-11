per Mail teilen

Seit fast 70 Jahren gibt es den Tierpark im Mainzer Stadtteil Gonsenheim in der Kirchstraße. Noch nie hatte der Park eine eigene Hausnummer. Laut Förderverein wird das aber inzwischen zu einem Problem.

Zuerst hatte die Mainzer Allgemeine Zeitung darüber berichtet, dass der Wildpark Mainz-Gonsenheim von Besuchern nicht gefunden wird. "Von den Mainzern, den Rheinhessen oder auch den Wiesbadenern schon", sagt Manuela Müller-Horn, die Vorsitzende des Tierpark-Fördervereins. Denn die würden ihn kennen.

"Aber auswärtige Gäste haben ein Problem." Das liege an der fehlenden Hausnummer, ist Manuela Müller-Horn überzeugt. "Die Menschen standen schon bei mir vor der Haustür, weil meine Adresse auch die des Fördervereins ist." Sie habe den Gästen dann den richtigen Weg gezeigt.

Tresor für Mainzer Tierpark landete vor Wohnhaus

Auch ein Lkw-Fahrer stand schon vor ihrer Tür und wollte einen Geldschrank für den Tierpark abladen. "Das schwere Teil hätten wir nie wieder weg bekommen", so die Fördervereinsvorsitzende. Auch diesem Fahrer konnte sie helfen. Genauso wie einigen Transporteuren, die Tierfutter anliefern wollten und zum ersten Mal in Gonsenheim waren.

Navigationsgeräte führen in den Gonsenheimer Ortskern

Das Problem mit der fehlenden Hausnummer sind die Navigationsgeräte. Gibt man in sein Navi nur die Kirchstraße ohne Hausnummer ein, landet man mitten in Gonsenheim am falschen Ende einer sehr langen Straße.

Deshalb stellte Manuela Müller-Horn im Ortsbeirat Gonsenheim den Antrag auf eine Nummer für den Tierpark. Dieser Antrag wurde auch einstimmig angenommen.

Stadt Mainz will Antrag auf Hausnummer prüfen

Darüber entscheiden muss aber die Stadtverwaltung in Mainz. Dort ist man offensichtlich sehr entspannt. Der Antrag sei noch nicht eingegangen. Wenn er da sei, werde man ihn genau prüfen und die Argumente bewerten, heißt es auf Anfrage des SWR. Allerdings sei man von dem Thema insgesamt sehr überrascht, denn die beschriebenen Probleme seien bislang nicht bekannt.

Eine Mitarbeiterin des Tierparks verriet uns übrigens die Lösung, die die Müllabfuhr gefunden hat. Dort hat der Gonsenheimer Tierpark die Nummer 0 - inoffiziell natürlich.