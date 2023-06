Bei einer Militärübung auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein haben Soldaten am Dienstag den Transport und die Notfallbehandlung von Verletzten trainiert. Scheinbar verwundete Soldaten wurden per Transportflugzeug vom Nato-Stützpunkt in Rumänien zur Behandlung eingeflogen und von dort ins Krankenhaus in Landstuhl gebracht.