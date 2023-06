per Mail teilen

Zum fünften Mal hat sich der Tag gejährt, an dem die 14-jährige Susanna aus Mainz tot aufgefunden worden war. Am 6. Juni 2018 war ihre Leiche neben Bahngleisen in Wiesbaden entdeckt worden. Der Täter, ein Asylbewerber, war zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der Prozess sei besonders intensiv gewesen, berichtet die Gerichtsreporterin des Hessischen Rundfunks, die damals vor Ort war.