Auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in der Pfalz wurde am Dienstag eine Übung durchgeführt. Sie ist Teil der Großübung "Defender 2023", an der viele weitere Soldaten in verschiedenen Ländern beteiligt sind. Es wurde Transport von Verletzten zur Behandlung ins Krankenhaus nach Landstuhl geübt. SWR-Reporter Heiko Wirtz berichtete, die Übung sei gut verlaufen.