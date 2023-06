Am Mittwoch wird es größtenteils freundlich bei Temperaturen am Vormittag von 7 bis 14 Grad. Verbreitet scheint die Sonne, im Westerwald, in der Eifel und im Hunsrück kann es einzelne Schauer geben. Am Nachmittag klettern die Temperaturen auf 21 bis 28 Grad, es weht ein schwacher Wind aus nordöstlicher Richtung. Zum Wochenende hin wird es heißer, am Donnerstag noch mit Schauern und Gewittern in der Osthälfte von Rheinland-Pfalz, danach sonnig und trocken.