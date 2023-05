U-Boot U17 legt Zwischenstopp in Mainz ein

Der Schubverband mit dem außer Dienst gestellten U-Boot U17 ist am Montagnachmittag in Mainz angekommen. Dort können Interessierte das Boot die ganze Nacht anschauen.

Das U-Boot legte um 17:20 Uhr vor dem Zollhafen an der Südmole bei Rheinkilometer 500 an. Der Schubverband werde sehr nah am Ufer liegen und die ganze Nacht angestrahlt werden, sagte Simone Lingner vom Technik Museum Sinsheim auf SWR-Anfrage. So können Interessierte U17 aus nächster Nähe anschauen.

Viele Menschen am Mainzer Rheinufer wegen U-Boot

Lingner zeigte sich begeistert davon, dass so viele Menschen das Schiff ansehen möchten: "Alles genial, auch das Wetter spielt mit. Es ist echt schön."

Planmäßig um 6 Uhr hatte der Schubverband am Montagmorgen in Lahnstein abgelegt. Wo genau sich das Boot gerade befindet, zeigt ein Live-Tracking des Technikmuseums Speyer.

Hier sehen Sie, wo das U-Boot derzeit ist Wo genau sich der Schubverband mit U17 zur Minute befindet, zeigt ein Live-Tracking des Technikmuseums Speyer.

U-Boot Attraktion: Menschenmengen in Lahnstein

U17 war am Sonntag um kurz vor 19 Uhr am Rheinufer in Oberlahnstein eingetroffen - ungeduldig erwartet von mehreren tausend Menschen. Das U-Boot nahm seinen Ankerplatz in der Nähe der Lahnmündung - an der Reede am sogenannten Hafenköppchen - ein. Auch als es bereits dunkel war, kamen immer mehr Menschen, um sich das beleuchtete U-Boot im Wasser anzuschauen.

Zu viele Besucher - Feuerwehr kann Aufgabe nicht bewältigen

Eigentlich wollte die Feuerwehr in Lahnstein den Zugangsweg zum Liegeplatz von U17 ausleuchten, damit jeder auch im Dunkeln gut den Weg zu dem etwa 500 Tonnen schweren U-Boot findet. "Aber es waren einfach zu viele Menschen da, wir kamen mit den Ballonlampen nicht durch", sagte Oberbürgermeister Lennart Siefert im SWR-Gespräch.

Weiterfahrt am Dienstag nach Mannheim

Laut Plan wird der Schubverband mit dem U-Boot Mainz morgen um 8 Uhr verlassen und in Richtung Mannheim weiterfahren. Am Mittwoch geht es dann zur Anlegestelle in Speyer. Von dort soll das U-Boot am 21. Mai über die Straße ins Technik Museum Speyer gebracht werden.

U17 war Ende April in Kiel in der Werft ThyssenKrupp Marine System auf ein Ponton verladen worden. Dort war das U-Boot in den vergangenen Wochen demilitarisiert worden. Seit dem 28. April ist das alte U-Boot jetzt auf den Weg nach Speyer.

Letzte Arbeiten in Speyer, dann Transport nach Sinsheim

Dort werden in der Werkstatt des Technik Museums Speyer diverse Arbeiten erledigt, bevor das U-Boot zu seinem endgültigen Ziel ins Technik Museum Sinsheim nach Baden-Württemberg gebracht wird. Beide Museen zeigen nach eigenen Angaben zusammen auf über 200.000 Quadratmetern mehr als 6.000 Exponate aus allen Bereichen der Technikgeschichte.

Der Großtransport des ausgemusterten U-Bootes ist nach Angaben des Präsidenten der Technik Museen Sinsheim Speyer, Hermann Layher, eine riesige logistische Herausforderung.

Bei der Ankündigung des Vorhabens sagte er, der Transport werde mit einem hochsee- und flusstauglichem Ponton durchgeführt - von Kiel aus über den Nord-Ostsee-Kanal, die Nordsee und den Rhein. "Dies wird ein Transport an der Grenze zum Machbaren", so Layher wörtlich.

Im Technik Musuem in Sinsheim ist auch eine Concorde ausgestellt. SWR

Neues Leben als Museums-U-Boot in Sinsheim

U17 war den Angaben zufolge seit 1973 im Einsatz und wurde im Dezember 2010 in Eckernförde ausgemustert. Das Besondere an diesem Expemplar sei, dass es während eines Übungsprogramms als erstes Nachkriegs-U-Boot den Atlantik überquert habe.

Nach seiner Außerdienststellung lag U17 elf Jahre lang in einem Marinearsenal in Wilhelmshaven, bis das Boot im Juli 2021 ein letztes Mal in See stach. Es wurde von dort nach Kiel geschleppt.