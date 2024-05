per Mail teilen

Sie sind der Hingucker: drei flauschige schwarze Schwanen-Babies auf dem Eiswoog im Donnersbergkreis. 90 Tage haben die Eltern gebrütet, jetzt ist der Nachwuchs geschlüpft.

Es sind wohl die ersten Küken von scharzen Schwänen in der Westpfalz, auch wenn die niedlichen Kleinen aktuell noch gar nicht schwarz sind. Die kleinen Schwäne sind flauschig, ihr hellgraues, fluffiges Gefieder und die großen schwarzen Knopfaugen sorgen aktuell für Aufsehen rund um den 2,7 Hektar großer Stausee in Ramsen. Die drei Küken sind schon jetzt die Lieblinge von Groß und Klein. Die Neuankömmlinge drehen seit ein paar Tagen auf dem Eiswoog in Ramsen ihre Runden - mit Mama und Papa Schwan.

Statt weißer Schwäne jetzt Trauerschwäne auf dem Eiswoog

Der Pächter des Restaurants am Eiswoog hatte vor zwei Jahren zwei Schwarzschwan-Paare gekauft, weil es auf dem See nach Jahren keine weißen Schwäne mehr gab und er den Spaziergängern etwas Exotisches bieten wollte. Dass die Trauerschwäne so schnell Nachwuchs bekommen haben, ist eine kleine Sensation.

Die 90-tägige Brutzeit war eine spannende Zeit. Jetzt haben wir besondere Babies.

Wenn die drei Küken mal groß sind, werden sie schwarz wie ihre Eltern. Auch ihre Schnäbel färben sich von jetzt schwarz auf später knallrot. Also nicht orange wie bei ihren deutschen Verwandten. Für den Pächter sind die schwarzen Schwäne etwas Besonderes. Sie seien nicht nur edel und super anzusehen, die Besucher und Besucherinnen würden sich auch sehr darüber freuen. Jeder sei "hellauf begeistert", erzählt Jörg Maier.

Schwarze Schwäne sind in der Westpfalz eher selten

Trauerschwäne sind keine einheimische Art in Deutschland, auch wenn sie immer häufiger auf Seen zu finden sind. Die Tiere kommen ursprünglich aus Australien. Hans Valentin Bastian vom NABU hat auf dem Eiswoog in Ramsen schon mal einen Trauerschwan entdeckt, damals aber ein Einzelgänger, der dann wieder verschwunden war.

Nach Deutschland sind die Tiere übrigens sicher nicht mit Hilfe der eigenen Flügeln gekommen, betont er. Denn der Trauer- bzw. Schwarzschwan sei kein Zugvogel. Die Tiere, die man in Deutschland bisher gezählt habe, seien ausgesetzte Tiere und solche, die in zoologischen Gärten angesiedelt worden sind und deren Nachfahren.

Spaziergänger und Restaurantbesucher am Eiswoog sind begeistert

Auch wenn es die schwarzen Schwäne mittlerweile in Deutschland immer häufiger gibt, in der Westpfalz sind die drei Küken eine echte Sensation und sorgen für manch überraschte Blicke bei den Spaziergängern. Manche finden es "lustig, wie sie watscheln", andere sind "erstaunt und überrascht", wie diese kleinen und putzigen Tiere, die aktuell noch graues Gefieder haben, später mal aussehen: nämlich rabenschwarz. Das sei schon "außergewöhnlich und besonders."

Schwarze Schwäne sind treue Gesellen

Männchen und Weibchen bleiben lebenslang ein Paar, sagt Hans Valentin Bastian vom Nabu. Ob sie auch lebenslang in Ramsen bleiben, das haben wir den Tieren leider nicht entlocken können. Aber Trauerschwäne seien sehr sesshafte Tiere.