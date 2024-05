Geldautomat in Bleialf gesprengt

Am Freitagmorgen haben unbekannte Täter einen Geldautomaten in Bleialf in der Eifel gesprengt. Ob sie Beute gemacht haben, ist noch unklar.

Sendung am Fr. , 3.5.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz