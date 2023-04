Nach Space Shuttle und Concorde jetzt also ein U-Boot: Das Technik Museum Sinsheim Speyer zieht sich ein neues spektakuläres Exponat an Land. Neugierig? Bei der Anfahrt über den Rhein legt es zwei Stopps in RLP ein.

Die Reise von U-Boot U17 von Kiel nach Speyer erinnert an das Jahr 2008, als das Space Shuttle Buran nach Rheinland-Pfalz kam. Die Anreise von Buran war damals ein Aufsehen erregendes Spektakel.

Nun hat sich das Technik Museum Sinsheim Speyer also mit U17 erneut ein spektakuläres Ausstellungsstück gesichert. Und auch die letzte Fahrt von U-Boot U17 von der Ostsee über die Niederlande wird für Technikfreunde sicher ein Hingucker. Gut, dass U17 zwei Zwischenstopps in Rheinland-Pfalz einlegt.

Für euren Terminplaner: Hier hält U-Boot U17 auf dem Weg nach Speyer

Insgesamt wird das U-Boot wohl drei Wochen unterwegs sein, bis es in Speyer auftaucht. Einen Zwischenstopp wird es am Sonntag, 14. Mai, in Lahnstein geben. Die Ankunftszeit soll laut Plan zwischen 18 und 19 Uhr liegen. Einen Tag später, also am 15. Mai, soll das U-Boot in Mainz anlegen, etwa zwischen 17 und 18 Uhr. Und wer zufällig in den Niederlanden oder in NRW unterwegs ist, hat auch dort die Chance, einen Blick auf den Koloss zu werfen. Hier der komplette Fahrplan:

Das ist der Fahrplan von U-Boot U17 28. April: Verladung des U-Boots in Kiel

29. April: Abfahrt von Kiel 2. Mai: Ankunft in Dordrecht , NL

, NL 11. Mai: Transport nach Nijmegen, NL, Ankunft gegen 17 Uhr 12. Mai: Transport nach Duisburg , Ankunft gegen 17 Uhr

, Ankunft gegen 17 Uhr 13. Mai: Transport nach Köln , Ankunft gegen 17 Uhr

, Ankunft gegen 17 Uhr 14. Mai: Transport nach Lahnstein , Ankunft gegen 18 Uhr

, Ankunft gegen 18 Uhr 15. Mai: Transport nach Mainz , Ankunft gegen 17 Uhr

, Ankunft gegen 17 Uhr 16. Mai: Transport nach Mannheim, Ankunft gegen 18 Uhr 17. Mai: Ankunft im Naturhafen Speyer

21. Mai: Straßentransport ins Technik Museum Speyer

Eine ganz besondere Fahrt steht im Logbuch von U-Boot U17

Das U-Boot wurde 2010 von der deutschen Marine ausgemustert. In seiner Dienstzeit war es zunächst in Ostsee und Nordsee unterwegs, nach einer Umrüstung später auch im Mittelmeer. Und es hat eine ganz besondere Fahrt in seinem Logbuch stehen. Jürgen Weber, früher Fregattenkapitän und jetzt Mitglied im Auto-Technik-Museum, erzählt : "Zusammen mit einem weiteren U-Boot war es das erste deutsche U-Boot, das nach dem Zweiten Weltkrieg in amerikanischen Gewässern unterwegs war. Und seit 1916 war es das erste deutsche U-Boot, das in Baltimore im US-Staat Maryland festmachte."

Reisevorbereitungen in Kiel - weg mit den Waffen

Nun wird U17 also auf seine letzte, ungewöhnliche Reise geschickt. In Kiel wurde es in den vergangenen Wochen vom Marinearsenal in die Werft ThyssenKrupp Marine Systems geschleppt. Dort wurde es demilitarisiert, also entwaffnet.

Auf dem Weg ins Trockendock: Dort wird das U-Boot für die Reise ins Technik Museum Speyer vorbereitet. dpa Bildfunk Picture Alliance

Von heute an wird es dann über den Rhein ins Technik Museum Speyer gebracht. "Das wird ein Transport an der Grenze zum Machbaren", sagte der Präsident der Technik Museen Sinsheim Speyer, Hermann Layher, bei der Ankündigung des Vorhabens. Für die Überfahrt über den Nord-Ostsee-Kanal, die Nordsee und den Rhein wird ein hochsee- und flusstauglicher Ponton gebraucht.

Umbau im Technik Museum Speyer - Weiterfahrt nach Sinsheim

In der Werkstatt des Technik Museums Speyer werden dann die Arbeiten erledigt, damit das U-Boot zu seinem endgültigen Ziel gebracht werden kann, dem Technik Museum Sinsheim. Das U-Boot muss vor allem leichter werden, dafür werden etwa 100 Tonnen Batterien aus dem Schiff ausgebaut werden. Nach einem Jahr in der Werkstatt soll dann die Reise beendet werden: Über den Rhein bis nach Mannheim und von dort über den Neckar, vorbei an Heidelberg bis nach Haßmersheim. Dort wird U17 auf einen Tieflader verladen und nach Sinsheim gebracht.

Die Technik Museen Sinsheim Speyer zeigen nach eigenen Angaben zusammen auf mehr als 200.000 Quadratmetern über 6.000 Exponate aus allen Bereichen der Technikgeschichte.