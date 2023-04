War Baumfällung in Speyer wegen U-Boot-Transport illegal?

Zeitplan für den Transport des U-Bootes zum Technik Museum

Wie das Technik Museum in Speyer mitteilt, soll das 500 Tonnen schwere und 50 Meter Lange Unterseeboot U17 der Bundesmarine von Kiel nach Speyer gebracht werden. Das Unterseeboot soll Ende April auf einem Schwimmponton über den Nord-Ostsee-Kanal und die Nordsee nach Rotterdam gelangen. Danach werde es auf dem Rhein, wenn alles gut laufe, am 21. Mai zum Naturhafen in Speyer gelangen, so das Museum.