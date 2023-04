Mehrere Jahre war die Trierer Markt- und Bürgerkirche St. Gangolf am Hauptmarkt wegen Sanierung geschlossen. Am Ostermontag wurde sie feierlich wiedereröffnet.

"Wegen Sanierung geschlossen", das stand etwa drei Jahre lang am schmiedeeisernen Tor, das vom Trierer Hauptmarkt zur Markt- und Bürgerkirche St. Gangolf führt. Die Kirche musste dringend saniert werden, außen und innen. Das Dach wurde neu gedeckt, Putz und Malerarbeiten wurden gemacht. Auch der Innenraum von St. Gangolf wurde grundlegend saniert. Die lange Wartezeit ist jetzt zu Ende: An Ostermontag wurde St. Gangolf mit einem feierlichen Gottesdienst wieder eröffnet.

"Wenn das geistliche Herz der Stadt wieder zu schlagen beginnt."

Traditioneller Ritus zur Altarweihe am Ostermontag

Bei der Altarweihe durch den Trierer Bischof Stephan Ackermann wurden fünf Feuer auf dem Altar entzündet - ein opulenter Ritus, der nicht mehr oft vorkommt, sagt Pastor Markus Nicolay. Außerdem wurde eine Reliquie des Heiligen Gangolf am Fuß des Altars im Boden beigesetzt. Er freue sich vor allem für die Kommunionkinder, die das miterleben konnten. "Es sind fast drei Jahre, in denen die Kirche geschlossen war. Ich kriege das auch immer wieder von Gläubigen aus der Stadt Trier gesagt, dass sie sich sehr darauf freuen, wenn Gangolf wieder in Betrieb geht, wenn also das geistliche Herz der Stadt wieder zu schlagen beginnt."

Innenraum der Kirche wieder in ursprünglichen Farben

Die notwendige Sanierung war für St. Gangolf eigentlich ein Glücksfall. Unter Leitung des Architekten Peter Berdi begann sie Anfang 2018. Schnell wurde klar: Die Schäden in der Bausubstanz waren so groß, dass nur eine Generalsanierung die Gangolfkirche retten konnte. Berdi suchte in den Archiven nach historischen Planungsunterlagen und Zeichnungen, die vorherige Sanierungen dokumentierten. Da auch eine neue Heizungsanlage fällig war, wurde der komplette Boden im Innenraum der Kirche entfernt. So wurde die Basis von Pfeilern und Säulen sichtbar, die lange verdeckt gewesen waren.

Der Innenraum von St. Gangolf wurde durch die Sanierung insgesamt wieder mehr in seinen ursprünglichen Zustand versetzt. Die Säulen des Kreuzgratgewölbes strahlen jetzt in kräftigem Terrakottarot. Farbspuren der Originalbemalung der Säulen wurden bei der Sanierung gefunden. Der Boden der Kirche wurde nach historischem Vorbild tiefer gelegt, die Bestuhlung komplett erneuert. Der Altarbereich wurde nach einem Künstlerwettbewerb neu gestaltet. Altar und Kreuz sind schlicht und zurückhaltend gestaltet.

Funde bei Archäologischen Grabungen

Bei archäologischen Grabungen im Kirchenraum wurden alte Mauer- und Fundamentreste entdeckt. Auch Gräber mit teils gut erhaltenen, vermutlich spätantiken Sarkophagen. Außerdem wurden Fundamente von Vorgängerbauten der Gangolfkirche gefunden. Die Ergebnisse der Grabungen wurden sorgfältig dokumentiert. Ein Buch, das zur Wiedereröffnung erscheint, stellt unter dem Titel "Geschichte wird fortgeschrieben" die Geschichte von St. Gangolf und die aktuelle Sanierung mit vielen Texten und Fotos dar.

Hintergründe zur Markt- und Bürgerkirche St. Gangolf Die Markt- und Bürgerkirche St. Gangolf in Trier gilt nach dem Dom als älteste Kirche der Stadt. Der erste Kirchenbau an dieser Stelle am Hauptmarkt wurde im Jahr 958 errichtet. Damals ließ Erzbischof Heinrich I. auch das Marktkreuz auf dem Hauptmarkt errichten. Die Gangolfkirche ist traditionell die Kirche der Handwerker und Zünfte. 1284 und 1344 wurden Neubauten der Gangolfkirche gebaut. Die Kirche, wie sie heute am Trierer Hauptmarkt steht, wurde etwa ab dem Jahr 1500 erneuert. Die Trierer Bürgerin Adelheid von Besselich finanzierte 1507 die Aufstockung des Turms. Er war mit 62 Metern dadurch höher als die Türme des Doms. Deshalb wurde danach durch Erzbischof Richard von Greiffenklau der Südturm des Doms aufgestockt. Im Turm von St. Gangolf läutet jeden Abend um 22 Uhr die Lumpenglocke. Der markante Klang der 1475 gegossenen Glocke läutete früher die Sperrstunde ein. Der Turm der Gangolfkirche war bis 1905 auch der Arbeitsplatz des Trierer Türmers. Seine Aufgabe war es, Brandwache zu halten und Signal zu geben, wenn in der Stadt ein Feuer ausbrach. Er läutete dann die Feuerglocke, den "Zündel". Der Heilige St. Gangolf war ein burgundischer Ritter des 8. Jahrhunderts. Er wurde um 760 ermordet. Sein Gedenktag ist der 11. Mai. Nach einer Legende aus dem 10. Jahrhundert soll die Ehefrau von Gangolf ihn mit einem Priester betrogen haben. Dieser soll Gangolf ermordet haben. Gangolf gilt als Patron der Pferde und als Helfer bei Augen-, Haut- und Gelenkkrankheiten.

St. Gangolf ist für alle offen

Wie vor der Sanierung wird es ab jetzt wieder jeden Abend um 18 Uhr einen Gottesdienst in St. Gangolf geben, außer samstags. Auch wer Ruhe vom Betrieb der Trierer Innenstadt sucht, kurz innehalten oder ganz einfach die sanierte Gangolfkirche besichtigen möchte, der kann das wieder tun. St. Gangolf ist werktags von 8 bis 18 Uhr 30 geöffnet.

Forum Bürgerkirche wird fortgesetzt

Die Sanierung von St. Gangolf war teuer: Pastor Nicolay geht von etwa 4,5 Millionen Euro aus. Die Sanierung dauerte auch länger als ursprünglich geplant. Deshalb wurde 2020 ein Kuratorium Markt- und Bürgerkirche St. Gangolf gegründet, dem ganz unterschiedliche Bürgerinnen und Bürger angehören. Das Kuratorium organisierte immer wieder kreative Spendenaktionen. Es rief auch das Forum Bürgerkirche ins Leben.

"Lasst uns doch diese beliebte Bürgerkirche schon Stück für Stück an die Bürger zurückgeben."

In St. Gangolf gab es immer mal wieder Veranstaltungen wie Konzerte, Ausstellungen, Führungen und Vorträge. So konnten interessierte Menschen auch während der Sanierung an bestimmten Tagen, wie dem Tag des offenen Denkmals, die Kirche von innen sehen und die Etappen der Sanierung mitverfolgen. Zu einer Kunstausstellung im Herbst kamen 5.000 Besucher in die Kirche.

Kuratorium setzt Engagement für St. Gangolf fort

Die Veranstaltungsreihe Forum Bürgerkirche St. Gangolf soll fortgesetzt werden, sagt der Vorsitzende des Kuratoriums, Bernhard Kaster. "Das Ganze ist ja dadurch entstanden, dass die Baumaßnahmen sich etwas hingezogen haben und wir die Idee hatten, zu sagen, lasst uns doch diese beliebte Bürgerkirche Stück für Stück an die Bürger zurückgeben. Daraus hat sich entwickelt, das soll jetzt nicht auf die Bauzeit beschränkt sein, sondern unter dem Motto Forum Bürgerkirche wollen wir auch in Zukunft hier Angebote machen."