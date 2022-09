Zum bundesweiten Tag des offenen Denkmals gibt es am Sonntag (11.9.22) auch viele spezielle Führungen in historischen Denkmälern der Region Trier. Das Motto der Deutschen Stiftung Denkmalschutz ist in diesem Jahr lautet "KulturSpur. Ein Fall für den Denkmalschutz."

Passend zum Motto "Kulturspur" gibt es in Trier einen Spaziergang zur Stadtkultur. Er verbindet Orte zeitgenössischer Kunst wie die Europäische Kunstakademie und Galerien mit historischen Baudenkmälern.

An diesem Tag ist die Stadtkirche St. Gangolf am Hauptmarkt, die derzeit saniert wird, für Besucher geöffnet. Führungen zum Tag des offenen Denkmals gibt es unter anderem auch in Schloss Malberg in der Eifel, in den historischen Weinkellern Traben-Trarbach, in der Ölmühle in Bengel und in der ehemaligen Zisterzienserabtei St. Thomas.