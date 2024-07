Unwetter in Trier: Blitz spaltet Baum, Dach von Weinstand umgeweht

per Mail teilen

Wegen eines plötzlich auftretenden Unwetters mussten Polizei und Feuerwehr in Trier mehrfach ausrücken. Unter anderem wurde die Überdachung eines Weinstandes am Trierer Hauptmarkt umgeweht. Dabei wurde eine Person von dem herabfallenden Dach am Kopf getroffen und leicht verletzt.

Im Rautenstrauchpark in der Nähe der Treviris-Passage schlug ein Blitz in einen Baum ein und spaltete ihn. Hier wurde niemand verletzt. Herabfallende Gegenstände und Äste beschädigten zudem einige parkende Autos. Außerdem fielen Ampeln an einigen Kreuzungen aus.

Regen und Gewitter in der Nacht in RLP

Der Deutsche Wetterdienst meldet für die Nacht auf Dienstag Schauer und Gewitter, teilweise sind Starkregen, Hagel oder Sturmböen möglich. Vereinzelt könnten in Rheinland-Pfalz auch Unwetter mit heftigen Starkregen und Hagelkörnern um zwei Zentimeter Größe auftreten. In der zweiten Nachthälfte zieht die Gewitter- und Regenfront aber demnach weiter und schwächt ab.