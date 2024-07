Im Laufe der Woche wird es sonnig und heiß in RLP

Am Dienstag kann es hier und da auch mal Schauer geben. Insgesamt ist es sonnig und gegen Nachmittag liegen die Temperaturen zwischen 20 und 26 Grad in Rheinland-Pfalz, weiß SWR-Wetterexpertin Claudia Kleinert. In den kommenden Tagen können die Menschen in Rheinland-Pfalz sich wieder auf sommerliche und heiße Temperaturen einstellen.