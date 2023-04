Bernhard Stein wurde am 5. November 1904 in Weiler im Kreis Cochem-Zell geboren. 1967 wurde er von Papst Paul VI zum Bischof von Trier ernannt. 1980 trat Stein altersbedingt vom Bischofsamt zurück. Sein Nachfolger wurde Hermann Josef Spital. Bernhard Stein starb am 20. Februar 1993 in Trier.