Nach Foto-Fund bei Priester: Bistum will jetzt selber aufklären

Die Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs im Bistum Trier wurde im Juni 2021 in Trier gegründet. Ihr gehören sieben Mitglieder an, die zunächst auf drei Jahre ernannt wurden. Darunter sind unter anderem eine Psychologin, ein Historiker, der ehemalige rheinland-pfälzische Justizminister Gerhard Robbers (SPD), die Direktorin des Trierer Bistumsarchivs und zwei Betroffene.

Die Kommission will nach eigener Aussage innerhalb von sechs Jahren die Fälle sexuellen Kindesmissbrauchs im Bistum erheben, indem vor allem mit Betroffenen gesprochen wird. Diese können sich vertraulich an die Kommission wenden. Die Kommission will im Laufe ihrer Arbeit die Rolle der Kirche beim Umgang mit den Vorfällen bewerten und Empfehlungen geben, wie das Bistum damit umgehen soll und wie solches Unrecht in Zukunft verhindert werden kann.

Die Kommission betont, dass sie unabhängig arbeitet und sich den Betroffenen sexuellen Missbrauchs verschrieben hat. Dabei brauche es aber Unterstützung des Bistums, um etwa Akten auswerten zu können.

Die katholische Kirche in Deutschland hatte 2020 mit dem Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung Kriterien zur Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch vereinbart. Auf dieser Basis soll es in allen 27 Bistümern eine solche Aufarbeitungskommission geben.