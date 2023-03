Wer tötete die Prostituierte Gida in einem Trierer Bordell?

Die Fernsehsendung Aktenzeichen XY beschäftigt sich heute mit einem ungeklärten Trierer Mordfall aus dem Jahr 1994. Im Trierer Eros Center wurde eine junge Prostituierte ermordet.

Es gibt ungeklärte Mordfälle, die werden fast 30 Jahre später noch aufgelöst. Darauf hofft die Staatsanwaltschaft Trier auch im Fall Maria Margarida Ribeiro Marinho-Goncalves.

Maria Margarida Ribeiro Marinho-Goncalves kam 1992 im Alter von 23 Jahren nach Trier, um als Prostituierte zu arbeiten. Am Sonntag, 2. Oktober 1994 wurde sie frühmorgens zwischen 5.30 Uhr und 7.00 Uhr in ihrem Zimmer im Eros-Center in Trier getötet. Polizei Trier

Die Prostituierte wurde am 2. Oktober 1994 in ihrem Zimmer im Trierer Eros-Center in der Luxemburger Straße früh morgens zwischen 5:30 Uhr und 7:00 Uhr ermordet. Der Täter wurde nie gefunden. Doch die Staatsanwaltschaft Trier gibt nicht auf.

"Die Aussichten sind besonders hoch, wenn es Mitwisser gibt."

Der Trierer Oberstaatsanwalt, Eric Samel, geht selbst für die Öffentlichkeitsfahndung in die Fernsehsendung Aktenzeichen XY. Die Erfahrung zeige, dass Mordfälle auch nach vielen Jahren noch aufgeklärt werden können, wenn es Mitwisser gebe, sagt Samel.

Solche Mitwisser hätten vor Jahren vielleicht eine enge Beziehung zum Täter gehabt. Doch Beziehungen änderten sich. So sei es in anderen Fällen schon vorgekommen, dass Mitwisser nach Jahren ihr Schweigen brechen und Hinweise geben.

Am 2. Oktober 1994 wurde im Eros-Center in Trier die Prostituierte Gida umgebracht. SWR

Maria Margarida Ribeiro Marinho-Goncalves stammte aus Portugal. Wie die Polizei mitteilte, kam sie 1992 im Alter von 23 Jahren mit einer Freundin nach Trier und arbeitete seitdem im Eros Center in der Luxemburger Straße als Prostituierte. Sie nannte sich Gida, hatte viele Kunden, auch viele Portugiesen, die im benachbarten Luxemburg lebten.

Die als lebenslustig und fröhlich beschriebene Frau sei oft von Luxemburg aus nach Portugal geflogen. Dort habe sie ihren damals 7-jährigen Sohn und ihre Angehörigen besucht, die sie finanziell unterstützt habe.

Maria Margarida Ribeiro Marinho-Goncalves wurde zuletzt am 2. Oktober 1994 von einer anderen Prostituierten im Trierer Eros-Center lebend gesehen. Den Ermittlungen zufolge hatte sie danach noch mindestens einen Kunden. Um 7:00 Uhr fand eine andere Prostituierte Maria tot in ihrem Zimmer im Eros Center. Laut Polizei war die Todesursache massive Gewalt gegen Kopf und Hals der Frau.

Schon 1994 Hinweise auf Tatverdächtigen

Schon am gleichen Tag gab es laut Polizei Hinweise auf einen Tatverdächtigen. In den Stunden vor dem Mord war mehreren Prostituierten ein Kunde aufgefallen, der gewalttätig geworden war.

Eine der Prostituierten schlug er ins Gesicht. Er verließ danach zunächst das Bordell, wurde aber später von Zeugen wieder im Eros-Center gesehen, so die Ermittler. Für die Polizei ist dieser Mann, von dem es ein Phantombild gibt, ein Tatverdächtiger. Um wen es sich handelt, konnte bis heute nicht herausgefunden werden.

Ein Phantombild eines Verdächtigen. Polizei Trier

Staatsanwaltschaft hofft auf Hinweise

Wer hat also 1994 in Trier Männer wahrgenommen, die sich gegenüber Prostituierten aggressiv verhalten haben? Wer hat am Tatort, dem Eros Center in der Luxemburger Straße in Trier, Beobachtungen gemacht? Für Hinweise, die den Mord an Maria Margarida Ribeiro Marinho-Goncalves auflösen, sind 2.500 Euro Belohnung ausgesetzt.

Die Staatsanwaltschaft geht eigenen Angaben zufolge vertraulich mit Hinweisen um. Diese können auch anonym über ein Vertrauenstelefon abgegeben werden. Die Telefonnummer lautet 0152 28 85 49 68. Zeugen können Hinweise auch unter der Telefonnummer 0651-9779-2480 bei der Kriminalpolizei Trier abgeben. Auch an die E-mail-Adresse kdtrier.hinweisaufnahme@polizei.rlp.de können Zeugen Hinweise schicken.