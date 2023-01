Nach "Aktenzeichen XY": Neue Hinweise im Fall Eva Götz

"Aktenzeichen XY" hat neue Hinweise im ungelösten Fall der ermordeten Freiburger Studentin Eva Götz geliefert. Vor allem welche zu dem Fahrzeug des möglichen Täters.

Die ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY" hat am Mittwochabend einen ungelösten Fall aus Südbaden aufgegriffen. Es ging um die ermordete Biologie-Studentin Eva Götz aus Freiburg. 1997 war sie abends in Freiburg verschwunden. Am nächsten Morgen wurde ihre Leiche an einem Feldweg im Landkreis Tuttlingen gefunden.

Zu Gast in der Live-Sendung bei "Aktenzeichen XY"-Moderator Rudi Cerne war unter anderem der zuständige Ermittler in dem Fall, Andreas Reichert. Er leitet die Cold Cases-Einheit der Kriminalpolizei Rottweil. Viele Anrufe sind laut "Aktenzeichen XY" infolge der Sendung bei den mehr als 30 Beamtinnen und Beamten, die an diesem Abend dafür in Bereitschaft waren, eingegangen. "Für so einen relativ alten Fall kann man durchaus sagen, dass das viele Hinweise sind", sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen in Konstanz der Deutschen Presse-Agentur.

Korrektur Wir hatten in einer früheren Version des Artikels fälschlicherweise über 180 Anrufe berichtet, die im Laufe der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY" zu dem Fall der ermordeten Studentin aus Freiburg eingegangen sind. Die Zahl der Anrufe war nicht korrekt. Es seien insgesamt mehr als 100 Hinweise bei der Polizei und im Fernsehstudio eingegangen, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen in Konstanz der dpa.

Neue Hinweise im Mordfall Götz

Kripo-Ermittler stellt Täterprofil vor

Nach derzeitigem Erkenntnisstand schließen die Ermittler eine Beziehungstat aus. Sie gehen von einer Zufallsbegegnung zwischen dem mutmaßlichem Täter und Eva Götz aus. "Der Täter dürfte damals nach einer jungen Frau gesucht haben, er hat hierbei sexuell motiviert gehandelt", berichtet Andreas Reichert von der Kripo Rottweil. Mit hoher Wahrscheinlichkeit handele es sich um einen Einzeltäter, der sich gezielt auf die Tat vorbereitet habe, so Reichert weiter. Der mutmaßliche Täter habe über ein geeignetes Tatfahrzeug verfügt, nutzte Fesselungsmittel und verwendete Chloroform zur Betäubung seines Opfers. Laut Chefermittler Reichert gibt es sogar DNA-Spuren, die bisher aber noch niemandem zugewiesen werden konnten.

SWR-Reporterin Samantha Happ im Interview mit Rudolf Velten, dem Leiter der Rottweiler 'Cold Case'-Einheit:

Mehrere Hinweise zum Fahrzeug des möglichen Täters

Zum Fahrzeug des möglichen Täters hat es laut Kripo Rottweil bereits mehrere Zeugenaussagen aus Freiburg und aus dem Bereich des Fundortes der jungen Frau im Landkreis Tuttlingen gegeben. Im Visier der Ermittler steht dabei ein eckiger, alter Kastenwagen in der Farbe creme-beige und kein Wohnmobil, betonte Andreas Reichert in "Aktenzeichen XY". Zu dem Modell und zum Kennzeichen des gesuchten Wagens waren bis zum Sendungsende viele Hinweise eingegangen, sagt Alfred Hettmer vom Bayrischen Landeskriminalamt.

Gegenstände von Eva Götz noch immer verschwunden

Einige persönliche Gegenstände der ermordeten Biologie-Studentin sind bis heute spurlos verschwunden. Der mögliche Täter könnte sie im Auto zurückgelassen oder versucht haben, sie zu entsorgen, mutmaßt "Aktenzeichen XY"-Moderator Rudi Cerne. Darunter befinden sich unter anderem ein blau-weiß gestreifter Leinenrucksack mit einem Karabinerverschluss, ein bunter Stoffgeldbeutel mit Ausweisdokumenten und Bankkarten, in dem 400 D-Mark waren und ein Fachbuch für Immunbiologie mit auffallend rotem Einband. Seit dem Fall ist auch die schwarze Metallbrille der Marke Pro Design von Eva Götz verschwunden.

Fast 26 Jahre nach dem Tod einer Freiburger Biologiestudentin wurde der Fall am Mittwoch bei der ZDF-Fernsehsendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" wieder aufgerollt werden. Die Leiche der Frau wurde Ende Januar 1997 an einer Landstraße im Landkreis Tuttlingen gefunden. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/Polizei Konstanz

Tathergang: Erst gequält, dann ermordet

Die Staatsanwaltschaft Rottweil geht davon aus, dass Eva Götz gewaltsam in den Kastenwagen gezwungen und dort möglicherweise auch getötet wurde. In der Sendung "Aktenzeichen XY" wurde außerdem bekanntgegeben, dass die Studentin vermutlich über mehrere Stunden gequält wurde, bis ihr Angreifer sie erstickte. Die Obduktion hat zudem ergeben, dass die 26-Jährige vergewaltigt wurde.

Mord an Freiburger Studentin vor 26 Jahren

Am 26. Januar 2023 ist es genau 26 Jahre her, dass die Biologie-Studentin Eva Götz auf ihrem Heimweg im Freiburger Institutsviertel verschwand. Die 26-Jährige war laut Ermittler kurz zuvor von einem Heimatbesuch in Landau in der Pfalz (Rheinland-Pfalz) mit dem Zug von Annweiler am Trifels (Rheinland-Pfalz) über Karlsruhe um 21.08 Uhr am Freiburger Hauptbahnhof angekommen. Von dort habe sie sich vermutlich zu Fuß über die Stefan-Meier Straße durch das Freiburger Institutsviertel auf den Nachhauseweg gemacht.

Freiburger Zeugen nehmen Frauenschrei wahr

Gegen 21:20 Uhr an diesem Abend sollen Zeugen dann den Schrei einer Frau gehört haben. Ihnen sei außerdem ein eckiger, cremefarbener Kastenwagen mit schwarzem Kennzeichen aufgefallen, der in der Stefan-Meier-Straße gegenüber der Hausnummer 109 geparkt hatte. 1997 habe es dort noch eine DEA-Tankstelle gegeben. Der Kastenwagen soll bereits am Nachmittag in dem Bereich gesehen worden sein.

Kastenwagen war auch in der Nähe des Leichenfundortes im Landkreis Tuttlingen

Den selben Kastenwagen hatten Zeugen, Ermittlungen zufolge, auch auf der Bundesstraße 31 von Freiburg in Richtung Blumberg ab ca. 23 Uhr an diesem Abend gesehen. Außerdem sei er Zeugen in der Nacht auf den 27. Januar 1997 gegen 2:30 Uhr in der Nähe der Leichenfundstelle aufgefallen. Gegen 8.45 Uhr wurde der Leichnam von Eva Götz dann am Rande eines Feldweges an der Landstraße 185 bei Geislingen-Leipferdingen (Landkreis Tuttlingen) gefunden.

Belohnung für Hinweise zur Tat

Durch das Fernsehformat des ZDF erhoffen sich die Ermittler der Cold Cases-Einheit in Rottweil entscheidende Hinweise zu der Tat oder möglichen weiteren Opfern zu bekommen. Auf Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen, ist eine Belohnung von 5.000 Euro ausgesetzt.