Ein seit 26 Jahren ungeklärter Mordfall an einer Studentin aus Annweiler in der Südpfalz ist am Mittwochabend Thema in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY".

Am 26. Januar 2023 ist es genau 26 Jahre her, dass Eva Götz an ihrem Studienort Freiburg verschwand. Die Biologie-Studentin war laut Polizei gerade von einem Heimatbesuch in Annweiler am Trifels (Rheinland-Pfalz) zurückgekehrt. Sie machte sich vom Bahnhof auf den Nachhauseweg - kam aber nie dort an.

Eva Götz aus Annweiler am Trifels wurde in der Nacht des 26.1.1997 ermordet dpa Bildfunk picture alliance/dpa/Polizei Konstanz

Ihre Leiche wurde am nächsten Tag an einem Feldweg im rund 90 Kilometer entfernten Landkreis Tuttlingen gefunden.

Mordopfer Eva Götz aus Annweiler: Zeugen hörten Schrei

Die Ermittler gehen davon aus, dass die 26-Jährige auf dem Heimweg vom Bahnhof zu ihrer Studentenwohnung in einen Wagen gezerrt und mit Chloroform betäubt wurde. Mehrere Zeugen berichteten, im Freiburger Institutsviertel gegen 21.20 Uhr den Schrei einer Frau vernommen zu haben. Ihnen sei außerdem ein cremefarbiger Kastenwagen aufgefallen, der am Straßenrand geparkt hatte. Der Wagen wurde laut den Ermittlern in der Nacht auch in der Nähe des späteren Leichenfundorts beobachtet.

Eva Götz wurde in dem Kastenwagen mutmaßlich gefesselt, sexuell missbraucht und möglicherweise auch getötet.

Persönliche Gegenstände immer noch verschwunden

Bis heute fehlen mehrere Gegenstände, die das Opfer dabei hatte. Darunter ein blau-weiß gestreifter Leinenrucksack, ein Schlüsselbund mit Katzenanhänger aus Holz, ihre Brille, ihr Geldbeutel, Kulturbeutel und ein Fachbuch für Immunbiologie mit rotem Einband.

Mord an Eva Götz am Mittwochabend im ZDF

Die Polizei befragte damals Zugpassagiere, Autofahrer, Anwohner in Freiburg und Bekannte von Eva Götz. Die Ermittler gingen mehreren hundert Hinweisen nach - ohne Erfolg. Das ZDF greift den Fall von 1997 am Mittwochabend in der Sendung "Aktenzeichen XY" auf.