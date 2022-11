Aktenzeichen XY greift Fall einer getöteten 31-jährigen Prostituierten aus Basel auf

Vor 16 Jahren wurde in Allschwil (Kanton Basel-Land) eine tote Frau gefunden. Wer sie getötet hat, ist bis heute ungeklärt. Jetzt gibt es neue Ermittlungsansätze.

Fundort der Leiche in Allschwil (Kanton Basel-Land) Polizei

Viele Jahre nachdem in Allschwil eine tote Frau gefunden wurde, gibt es neue Erkenntnisse. Die Polizei Basel-Landschaft, mit ihrer "Task-Force Cold Case", ermittelt erneut zu dem ungelösten Tötungsdelikt an einer Basler Prostituierten.

Fahnung in der Öffentlichkeit

Mit einer Öffentlichkeitsfahndung erhofft sich die Polizei Hinweise zu dem Fall der im September 2006 mutmaßlich erwürgten Frau. In Zusammenarbeit mit dem Polizeipräsidium München haben sich neue Erkenntnisse ergeben. Dort hat Alexander Horn, einer der bekanntesten Fallanalytiker und "Profiler" Deutschlands, anhand von Indizien, Spuren am Tatort und Tatumständen ein Profil des mutmaßlichen Täters erstellt.

SWR-Reporter Matthias Zeller berichtet über die neuen Erkenntnisse zum Täterprofil:

Täter ist wahrscheinlich ein Kunde

Horn geht bei der Tat von einem sexuellen Hintergrund aus. Bei dem Täter handle es sich wahrscheinlich um einen Freier der Ermordeten. Der Mann, der heute mutmaßlich zwischen 40 und 50 Jahre alt ist, habe vermutlich Tötungsfantasien und psychopathische Persönlichkeitszüge. Nach Einschätzung des "Profilers" hat er regelmäßig auf dem Basler Straßenstrich verkehrt, sonst womöglich aber auch ein geregeltes Leben geführt. Er könnte auch aus Südbaden oder dem Elsass stammen.

Der Basel-Landschaftliche Staatsanwalt Mark Balke (li.) und der Münchner "Profiler" Alexander Horn. SWR Matthias Zeller

"Wenn wir uns die Gesamtumstände der Tat betrachten, dann kommen wir zum Ergebnis, dass ein sexuelles Motiv doch am wahrscheinlichsten ist und wir den Ermittlungsfokus auf diesen Bereich legen."

Die 31-jährige Prostituierte Ana-Paula wurde erdrosselt 2006 aufgefunden. Polizei

Joggerin fand Leiche im Wald

Ana Paula, so der Szenename des 31-jährigen Todesopfers, stammte aus Brasilien. Sie war mit einem Schweizer verheiratet und hatte zwei Kinder. Am Abend vor ihrem Tod soll sie in Basel auf den Strich gegangen sein. Ihre nackte Leiche wurde von einer Joggerin im September 2006 in einem Wald in Allschwil (Kanton Basel-Land) gefunden. Der Polizei fehlte damals eine heiße Spur. Die Ermittlungen liefen ins Leere.

Fall in "Aktenzeichen XY ..... ungelöst"

Mit den neuen Erkenntnissen aus München wendet sich die Polizei Basel-Land nun erneut an die Öffentlichkeit. Der ungelöste Mordfall ist am Mittwoch auch eines der Themen in "Aktenzeichen XY ... ungelöst". Mit der ZDF-Sendung, die ein Millionenpublikum erreicht, könnten die Schweizer Strafverfolger neue Anhaltspunkte zur Aufklärung des Verbrechens erhalten.

Polizei bittet um Mithilfe

Die Polizei bittet schon jetzt um Hinweise. Menschen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben oder eine Person kennen, auf die das Täterprofil passen könnte, werden gebeten sich zu melden.

Hohe Belohnung ausgesetzt

Gesucht wird ferner nach ähnlichen Fällen sowie nach Angaben zum Opfer und dessen Kontakten im Basler Rotlicht-Milieu. Außerdem fragt die Polizei: "Wer weiß von einem Mann, der den Kontakt zu Prostituierten gesucht hatte, der im September 2006 aber plötzlich nicht mehr gesehen worden war, allenfalls später wieder aufgetaucht ist und sich vielleicht auch nach Ana Paula und dem an ihr verübten Tötungsdelikt erkundigt hatte?" Für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, ist eine Belohnung von bis zu 20.000 Schweizer Franken ausgesetzt.