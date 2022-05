Fall der getöteten Frau in Kaiserslautern bei "Aktenzeichen XY"

Vor knapp eineinhalb Jahren fanden Passanten in Kaiserslautern in einer Seitenstraße die Leiche einer ungarischen Frau. Noch immer sind die Umstände ihres Todes unklar. Der mysteriöse Fall soll nun erneut bei "Aktenzeichen XY... ungelöst" gezeigt werden.

Diana Bodi. Wer den Namen in Kaiserslautern hört, denkt sofort an die getötete Frau aus Ungarn. Im Dezember 2020 fanden Passanten in einer Seitenstraße in der Innenstadt von Kaiserslautern ihre Leiche - eingewickelt in einen Teppich und Plastiksack. Wie sie nach Kaiserslautern gekommen ist, wie sie getötet wurde und vor allem von wem - diese Fragen sind noch völlig offen.

Hier in der Staubörnchenstraße in Kaiserslautern wurde die Leiche von Diana Bodi im Dezember 2020 gefunden. SWR

Diana Bodis letzte Stunden sollen gezeigt werden

Bei "Aktenzeichen XY... ungelöst" am kommenden Mittwoch (11. Mai 2022, 20:15 Uhr im ZDF) soll der Fall noch einmal ausgestrahlt werden. Es geht um die letzten Tage und Stunden im Leben von Diana Bodi, die in einem Film nachgestellt werden. Grundlage dafür sind die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei Kaiserslautern.

Vertreter der Kripo Kaiserslautern spricht mit Rudi Cerne

Im Anschluss des Films soll auch Roland Morzik mit Moderator Rudi Cerne über den Fall und die bisherigen Ermittlungen sprechen. Morzik war stellvertretender Leiter der Mordkommission beim Polizeipräsidium Westpfalz. Um ihn herum ist eine Sonderkommission für den Fall Diana Bodi im Einsatz.

Fall Bodi bereits 2021 Thema bei "Aktenzeichen XY"

Der Fall Diana Bodi war bereits im vergangenen Jahr Thema bei "Aktenzeichen XY... ungelöst". Damals gab es nur wenige Hinweise, die die Ermittler auch nicht weiter brachten. Nun hoffen sie, dass sich das ändert.

Bodi wohl in Kaiserslautern getötet

Die Polizei geht davon aus, dass Diana Bodi in Kaiserslautern getötet wurde. Die Ermittler haben auch das Video der Überwachungskamera eines Parkhauses veröffentlicht. Es zeigt einen Mann, der möglicherweise die Leiche von Diana Bodi abtransportiert. Auf den Bildern ist zu sehen, wie der Unbekannte einen Einkaufswagen durch die Rosenstraße in Kaiserslautern zieht.

Wer hat den Unbekannten mit dem Einkaufswagen gesehen?

Auf der unteren Ablage des Wagens transportiert er einen größeren, weißen Gegenstand. Dabei könnte es sich nach Angaben der Polizei um die verpackte Leiche von Diana Bodi handeln. Für Hinweise, die dazu führen, dass der Täter ermittelt werden kann, hat die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern eine Belohnung von 10.000 Euro ausgesetzt.

Ein Mann zieht einen Einkaufswagen durch die Rosenstraße in Kaiserslautern - wird darauf die verpackte Leiche von Diana Bodi transportiert? Pressestelle Polizei

Hinweistelefon wird geschaltet

Wer Hinweise geben kann, soll sich bei der Polizei Kaiserslautern melden, unter 0631 369 2501. Zur Aktenzeichen-Sendung am Mittwochabend soll auch ein anonymes Hinweistelefon mit der Nummer 0152 10184218 geschaltet werden.