Ungelöste Mordfälle in Rheinland-Pfalz

Ein Sexualmord, ein enthauptetes Opfer, eine Leiche in Müllsäcken - in Rheinland-Pfalz gibt es verschiedene Mordfälle, die bis heute nicht aufgeklärt werden konnten. Wir habe einige dieser Cold Cases exemplarisch zusammengestellt. Zu sehr in Sicherheit wiegen sollten sich die Täter aber nicht, denn manchmal können sie durch neue Technologien oder späte Zeugenaussagen doch noch überführt werden.